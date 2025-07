La Policía Local de Murcia cierra en Viena su participación en el proyecto europeo PARTES

MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Viena acogió el evento final del proyecto europeo PARTES (Participatory Approaches to the Protection of Places of Worship), financiado por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea (ISF). La Policía Local de Murcia, como socio beneficiario, participó activamente en esta jornada de clausura junto a instituciones de más de una decena de países.

Durante el acto, celebrado en la Universidad de Viena, se presentaron los resultados de dos años de trabajo conjunto enfocados en el análisis, prevención y respuesta ante amenazas violentas a lugares de culto. La conferencia permitió intercambiar buenas prácticas y reforzar redes europeas entre cuerpos de seguridad, comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación.

En palabras de los organizadores, con la violencia extremista apuntando cada vez más a lugares de culto en Europa, la conferencia final de PARTES aportó valiosas reflexiones sobre cómo se desarrollan estas amenazas y, lo que es más importante, cómo podemos construir estrategias inclusivas y participativas para prevenirlas.

La contribución de la Policía Local de Murcia a PARTES ha sido destacada a lo largo de todo el proyecto, especialmente en la coorganización del Taller Nacional de Capacitación celebrado en Granada los días 19 y 20 de noviembre de 2023, junto con la Fundación Euroárabe de Altos Estudios (FUNDEA).

Este encuentro reunió a representantes de comunidades religiosas, fuerzas de seguridad y entidades sociales en un ejercicio práctico de construcción colectiva de estrategias preventivas. Durante el taller se presentaron herramientas clave del proyecto como el enfoque PARTES Guardian y las Action Sheets, diseñadas para empoderar a los actores locales frente a los riesgos de delitos de odio y violencia.

En mayo de 2024, Murcia volvió a asumir un papel de liderazgo en el marco de PARTES al coorganizar un taller internacional en Atenas junto con la Policía Helénica y el Center for Security Studies (KEMEA). Esta jornada convirtió a la capital griega en el epicentro europeo de la cooperación policial en la protección de lugares de culto frente a ataques terroristas, con representantes de Letonia, Rumanía, Irlanda, Alemania, España y Grecia, y expertos como David Garriga.

Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, ha subrayado que "hace cuatro años, cuando iniciamos el departamento de Programas Europeos en la Policía Local de Murcia, parecía impensable estar al frente de iniciativas como esta. Hoy podemos decir con orgullo que hemos contribuido a generar impacto real y duradero en la prevención de delitos de odio y la protección de espacios sagrados".

"PARTES ha demostrado que la seguridad de los lugares de culto no puede depender únicamente de medidas reactivas. Requiere enfoques comunitarios, preventivos y horizontales que integren a todas las partes implicadas", explica Perona.

"El legado del proyecto servirá como base para PARTESS-COM, su continuación a nivel europeo, en el que la Policía Local de Murcia volverá a ser parte activa y donde se ampliará el enfoque de protección también a escuelas y centros comunitarios", concluye el concejal.