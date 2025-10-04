La Policía Local de Murcia participa en el proyecto europeo ECLIPSE para reforzar la lucha contra los delitos de odio

La sede de la Fundación Bruno Kessler (FBK) en Trento (Italia) acogió la reunión de lanzamiento del proyecto europeo ECLIPSE, en el que la Policía Local de Murcia participa como socio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La sede de la Fundación Bruno Kessler (FBK) en Trento (Italia) ha acogido la reunión de lanzamiento del proyecto europeo ECLIPSE, en el que la Policía Local de Murcia participa como socio. Se trata del décimo proyecto europeo en el que está presente el Cuerpo, consolidando a Murcia como referente de innovación y cooperación en el ámbito de la seguridad.

ECLIPSE, cuyas siglas responden a Enhancing the Capability to Lessen hate speech and disinformation through Innovative Practices and research-based Evidence, tiene como objetivo combatir los delitos de odio y la desinformación tanto en línea como fuera de ella. El proyecto busca dotar a las fuerzas de seguridad, a las instituciones y a la sociedad civil de herramientas innovadoras para detectar y contrarrestar los discursos que amenazan la convivencia y la cohesión social en Europa.

El consorcio de ECLIPSE está formado por 22 entidades de 11 países europeos, entre las que destacan prestigiosas universidades como la Universidad de Trento o la Vrije Universiteit Brussel, centros de investigación punteros como la propia Fundación Bruno Kessler, que coordina el proyecto, y organizaciones sociales de referencia en la lucha contra la discriminación, como Stop Hate UK.

En el ámbito policial, participan la Durham Constabulary del Reino Unido, la Police de Liège en Bélgica, el Ministero dell'Interno de Italia y la Ankara Provincial Police de Turquía. La Policía Local de Murcia es la única fuerza policial española integrada en el proyecto, lo que refuerza el papel de nuestra ciudad en el plano europeo como ejemplo de compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.

Para Murcia y su ciudadanía, ECLIPSE supone "una oportunidad estratégica, ya que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante los delitos de odio, reforzar la atención a las víctimas y generar nuevas metodologías de prevención y sensibilización adaptadas a la realidad local. Además, situará a nuestra ciudad en la vanguardia europea en la protección de la convivencia, la diversidad y los valores democráticos", destaca el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

El edil ha destacado que "la participación de nuestra Policía Local en un proyecto de esta envergadura supone un orgullo para Murcia y un reconocimiento a su profesionalidad y compromiso. Con ECLIPSE no solo reforzamos la seguridad, sino también los valores de respeto, convivencia y cohesión que son la base de una sociedad democrática".

Con esta participación, la Policía Local de Murcia "sigue dando pasos firmes en su apuesta por la innovación, la cooperación internacional y la seguridad de todas las personas", ha concluido.