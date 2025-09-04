Policía Local y Protección Civil velarán por la seguridad del recinto de la FICA durante la Feria de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El recinto de la FICA, donde se ubican durante la Feria de Murcia las atracciones, contará con un dispositivo de seguridad y control coordinado por técnicos municipales de Policía Local y Protección Civil.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han visitado esta mañana el recinto donde han comprobado que todas las medidas de seguridad estén operativas antes de la apertura del evento, asegurando el normal desarrollo de las actividades propias del recinto, tanto en su interior como en los aledaños, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Desde Policía Local se procederá al control del tráfico para garantizar la movilidad de los ciudadanos en las inmediaciones de la FICA, así como al control de reservas de espacio y estacionamientos prohibidos en todo el perímetro del recinto ferial. También se supervisará el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la regulación de la venta ambulante.

Perona ha explicado que estas acciones "se realizan para garantizar un entorno seguro para los asistentes a la feria, priorizando la seguridad y tomando todas las precauciones necesarias para el buen desarrollo del evento, procurando que la estancia de los ciudadanos en el recinto y en sus inmediaciones sea con seguridad, prestando especial atención a cualquier tipo de actividad delictiva que pudiera afectar a los usuarios". El objetivo, ha añadido, es "velar por los ciudadanos y visitantes para que disfruten de estas fiestas tan queridas por los murcianos".

Durante la inspección se han supervisado las seis salidas de emergencia para verificar su correcta señalización y accesibilidad. Asimismo, se han revisado las estructuras instaladas para el dispositivo de seguridad.

Durante estos días también se dispondrá de una Oficina de Atención al Ciudadano, situada en la entrada norte, uno de los puntos de acceso más concurridos del recinto ferial.

DISPOSITIVO

El dispositivo policial está integrado por mandos y agentes, apoyados por personal no uniformado y el servicio de drones que realizarán vuelos conforme al plan de vuelos extraordinario por la Feria de Murcia.

Por su parte, Protección Civil reforzará su dispositivo de seguridad durante las fiestas de Murcia. Este año, como novedad, se incorporan dos agentes de emergencias y se utilizará un dron DJI Matrice 4T de última generación, que permitirá una mayor capacidad de vigilancia nocturna y una mejor respuesta en situaciones críticas.

Además, el Ayuntamiento de Murcia, a través de Policía Local, pone a disposición de los ciudadanos una serie de recomendaciones para disfrutar de la Feria de Murcia. Entre ellas se incluyen mantenerse atento a desperfectos en las atracciones y avisar al personal o a la Policía Local, utilizar adecuadamente las atracciones según la edad y el estado físico, respetar las normas de seguridad indicadas por el personal, asegurar objetos personales, circular únicamente por zonas habilitadas, estacionar en lugares permitidos y vigilar a los niños en zonas de aglomeración.

Todas las atracciones están numeradas, y para cualquier incidencia o reclamación se puede acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano de Policía Local, contactar con cualquier patrulla móvil o llamar al teléfono general 968358750 y en caso de emergencias al 092.