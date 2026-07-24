La Policía Nacional alerta del aumento de estafas telefónicas a trabajadores durante su jornada laboral - POLICÍA NACIONAL DE MURCIA

MURCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado del incremento de las estafas telefónicas dirigidas a trabajadores durante su jornada laboral y ha difundido una serie de recomendaciones para evitar que empleados y empresas sean víctimas de este tipo de fraudes.

En las últimas semanas se ha detectado un aumento de denuncias relacionadas con llamadas fraudulentas en las que los estafadores manipulan a los trabajadores para que realicen pagos o transferencias utilizando fondos de la empresa e, incluso, su propio dinero, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.

Los delincuentes se hacen pasar por proveedores o responsables del negocio y utilizan distintos argumentos para dotar de apariencia de legalidad a sus peticiones.

Entre los pretextos más habituales figuran la confirmación y pago de pedidos mediante supuestos albaranes, la tramitación de permisos o licencias, el abono urgente de tasas o impuestos o la retención de pedidos y documentación empresarial.

Para conseguir su objetivo, presionan a los empleados para que el pago se efectúe de forma inmediata mediante transferencia bancaria, ingreso en efectivo, Bizum o criptomonedas. Además, suelen utilizar el nombre de empresas reales y datos del gerente o responsable del establecimiento para generar confianza.

Ante esta situación, la Policía Nacional recomienda desconfiar de cualquier llamada, especialmente si procede de un número con prefijo extranjero o solicita el envío urgente de dinero.

Asimismo, advierte de que los estafadores pueden amenazar con multas si no se realiza el pago de inmediato, pedir que se extraiga dinero de la caja registradora o fuerte o mencionar empresas de transporte reales cuando el fraude está relacionado con pedidos.

Como medida preventiva, los agentes aconsejan verificar cualquier solicitud económica contactando directamente con el gerente o responsable de la empresa y desconfiar si el interlocutor trata de evitar esa comprobación o adopta una actitud hostil cuando se plantea consultar la operación. La Policía Nacional insiste en que no debe realizarse ningún ingreso, transferencia o pago sin haber verificado previamente la información.