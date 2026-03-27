1073356.1.260.149.20260327100134 Sucesos.-La Policía Nacional desmantela dos plantaciones 'indoor' de marihuana en Alcantarilla y detiene a seis personas - POLICÍA NACIONAL MURCIA

ALCANTARILLA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos plantaciones de marihuana tipo 'indoor' situadas en sendos inmuebles en la localidad de Alcantarilla. Además se ha detenido a seis personas responsables del mantenimiento de las mismas a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

El registro de la primera vivienda permitió intervenir a los agentes 350 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento además de numeroso material utilizado para este tipo de plantaciones tipo 'indoor', 22 transformadores, 13 ventiladores, 9 focos led, 6 equipos de aire acondicionado, filtros de carbono y extractores, procediendo a la detención de la persona responsable de su mantenimiento, según han informado desde el Cuerpo.

La segunda plantación de marihuana desmantelada estaba distribuida en varias habitaciones del inmueble procediendo a la detención de las cinco personas encargadas de su conservación e interviniendo más de 250 plantas en avanzado estado de crecimiento cerca del momento de su recolección y secado para su venta y distribución.

Las investigaciones de los agentes permitieron comprobar que las viviendas habían sido modificadas para albergar las plantaciones con sistemas sofisticados para ocultar los fuertes olores y dificultar la detección de la actividad ilícita y evadir así la acción de la justicia.

Ambas plantaciones habían generado una importante sensación de inseguridad subjetiva, numerosas molestias a los vecinos de la zona debido al constante trasiego de personas consumidoras de este tipo de sustancias, ruidos, insalubridad y fuertes olores además de los problemas derivados de los enganches fraudulentos a la red eléctrica donde el riesgo de incendio era permanente.

Finalmente los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico para la adopción de las medidas cautelares oportunas.