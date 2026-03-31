1074297.1.260.149.20260331103500 La Policía Nacional desmantela un narcopiso y un reñidero donde organizaban peleas ilegales de gallos en Murcia - POLICÍA NACIONAL DE MURCIA

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres y cuatro hombres que han sido imputados por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal, al ser considerados los responsables de un narcopiso situado en la pedanía murciana de El Palmar, dedicado a la venta de todo tipo de sustancias estupefacientes las 24 horas del día así como de organizar peleas ilegales de gallos.

Una investigación iniciada en agosto del pasado año, condujo a los agentes hasta un inmueble en el barrio de Los Rosales en El Palmar, que estaba siendo utilizado como punto de venta de todo tipo de drogas de manera ininterrumpida, funcionando como un supermercado que operaba las 24 horas del día y donde el trasiego de consumidores que accedían al inmueble para posteriormente volver a salir era constante, según han informado desde el Cuerpo.

La investigación culminó con la realización de dos registros recientemente, uno de ellos en la vivienda del principal investigado donde se intervino una importante cantidad de dinero en metálico y varias armas blancas de grandes dimensiones y un segundo registro que se realizó en el inmueble donde se llevaba a cabo la venta de sustancias estupefacientes como heroína, cocaína, marihuana, hachís y pasta de base.

Este inmueble contaba con tres puertas acorazadas que protegían su acceso, cámaras de seguridad que monitorizaban las inmediaciones y personas dedicadas exclusivamente a tareas de vigilancia para detectar la posible presencia policial.

También se intervinieron cuatro plantaciones 'indoor' de marihuana en inmuebles cercanos, asociados a los responsables de este narco piso y que sumaron la cantidad de 640 plantas de marihuana.

Además, también había un reñidero donde tenían lugar apuestas y peleas ilegales de gallos en uno de estos inmuebles. También se encontraron varios ejemplares de estos animales con los espolones afilados, que pudieron ser rescatados y depositados en el servicio de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia.

Siete personas fueron detenidas por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y maltrato animal, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial los dos principales investigados en estos hechos.