La Policía Nacional desmantela un punto de consumo y venta de drogas en la pedanía murciana de El Palmar

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, al ser considerados los responsables de regentar un punto de consumo y venta de sustancias estupefacientes en la pedanía murciana de El Palmar, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Agentes que realizaban labores de prevención de hechos delictivos comprobaron, a través de la ventana de un local, que allí se vendía droga. Los efectivos interceptaron a las dos personas que habían realizado la transacción, a las que se les intervinieron varias papelinas de cocaína, base de cocaína y heroína.

El local disponía de medidas de seguridad, como una puerta acorazada y cámaras de video vigilancia en el exterior, con lo que la Policía Nacional ordenó el registro del establecimiento por parte de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica y Guías Caninos.

El registro permitió la intervención de diversas cantidades de heroína, cocaína en base y cocaína, en dosis preparadas para su distribución, y casi 1.200 euros, por lo que se procedió a la detención de las dos personas que regentaban el local, donde, además, había varios individuos consumiendo estas sustancias.

Al día siguiente, los mismos agentes comprobaron que en el punto de venta y consumo de droga desmantelado el día anterior habían restituido la puerta de acceso y localizaron en el interior a ocho personas consumiendo droga. Uno de ellos, además, fue detenido por constarle una reclamación judicial en vigor.

Tras registrar nuevamente al local, la Policía Nacional volvió a intervenir más cantidad de cocaína, cocaína en base, heroína y 1.800 euros en efectivo. La persona a cargo del local fue arrestada.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia.