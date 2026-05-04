1083699.1.260.149.20260504102406 La Policía Nacional Desmantela Un Punto De Recepción De Objetos Robados En Santiago Y Zaraiche (Murcia) - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desplegado un operativo en la zona de Santiago y Zaraiche de la ciudad de Murcia, y procedido a la detención de cuatro varones como presuntos autores de cinco delitos contra el patrimonio, como consecuencia de un amplio dispositivo de prevención realizado en los últimos meses en el que se investigó la posible recepción de objetos robados en una nave abandonada.

La investigación se inició tras varias denuncias relacionadas con la sustracción de bicicletas y patinetes eléctricos y las reiteradas quejas vecinales que alertaban de un continuo trasiego de personas, consumo de sustancias estupefacientes y problemas de convivencia en las inmediaciones de un inmueble situado en la zona de la avenida Santiago de la ciudad de Murcia, según han informado desde el Cuerpo.

Los agentes localizaron una nave abandonada donde se estaría produciendo la recepción y transacción de efectos sustraídos hallando en un patio aledaño a esta a varias personas manipulando y en posesión de una serie efectos que podrían encontrarse entre los denunciados.

Durante la identificación de todas las personas que se encontraban en el lugar, cinco de ellas fueron reconocidas por los agentes de la Policía Nacional como los presuntos autores de la sustracción de estos objetos, procediendo además a la identificación de otras 22 personas que están siendo investigadas por su posible implicación en otros hechos delictivos.

Cuatro hombres fueron detenidos como presuntos autores de cinco delitos de hurto, procediendo a la recuperación de varias bicicletas, patinetes eléctricos, relojes y teléfonos móviles entre otros efectos.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

La unidad investigadora de la Policía Nacional mantiene las gestiones indagatorias para poder determinar la procedencia de la totalidad de los efectos intervenidos y no se descartan nuevas detenciones.

Este tipo de intervenciones forman parte de un dispositivo continuado en los últimos meses por parte de la Policía Nacional como parte del refuerzo de la seguridad en la zona atendiendo las demandas vecinales.