La Policía Nacional desmantela tres plantaciones de marihuana en un edificio del Polígono de la Paz (Murcia)

1044082.1.260.149.20260120111922 Una de las plantaciones de marihuana localizadas en el edificio - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado tres plantaciones de marihuana de gran envergadura en un edificio del Polígono de la Paz, en Murcia, y ha detenido a dos personas por un presunto delito contra la salud pública, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La operativo policial se llevó a cabo el pasado 9 de enero, tras recibir continuas quejas vecinales debido al fuerte olor a marihuana en el inmueble y al inminente peligro de incendio debido a las conexiones fraudulentas para el tratamiento de las plantaciones.

La actuación permitió intervenir 700 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento y floración en estado óptimo para el secado y preparación de su distribución, además de los útiles empleados, entre ellos, sistemas avanzados de iluminación, 63 lámparas ultravioletas, 46 transformadores, ventiladores, extractores, fertilizantes y aparataje propio de este tipo de plantaciones.

También se localizaron cinco botellas de dióxido de carbono conectadas a humidificadores de alto rendimiento que añadían artificialmente a las plantas para acelerar la fotosíntesis y el crecimiento, consiguiendo así una mayor producción.

Los agentes procedieron a la detención de las dos personas como presuntas responsables del mantenimiento de las plantaciones, que fueron puestas a disposición del Juzgado de guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.