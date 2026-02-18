Policía Nacional despliega un dispositivo policial contra el menudeo de sustancias estupefacientes en Molina

Dispositivo policial contra el menudeo de sustancias estupefacientes en Molina de Segura - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo policial esta madrugada contra el menudeo de sustancias estupefacientes, en la localidad de Molina de Segura, según informan fuentes policiales.

La actuación, realizada en la calle Cid Campeador, ha comenzado sobre las 5.00 horas y cuenta con la participación del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), desplazado expresamente desde Madrid, debido a la utilización de puertas acorazadas de seguridad por parte de los investigados.

Más de 60 agentes de la Policía Nacional de diferentes unidades están actuando en la zona: Policía Judicial, Ciudadana, medios aéreos, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos y Policía Científica.

Los agentes han realizado dos entradas y registros en sendas viviendas, desde donde se suministraba todo tipo de sustancias estupefacientes a los consumidores finales.