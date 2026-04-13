Policía Nacional despliega un operativo contra el tráfico de drogas y el blanqueo en Lo Campano, en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha iniciado un operativo especial en el barrio de Lo Campano, en Cartagena (Murcia), relacionado con presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación es desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena, según ha informado el Cuerpo.

En la intervención participan también agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de las comisarías de Murcia y Cartagena en labores de apoyo.