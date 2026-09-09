La Policía Nacional despliega un operativo contra el tráfico de marihuana en la calle Santa Rita de Murcia

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado un operativo contra el tráfico y cultivo de marihuana en la calle Santa Rita de la ciudad de Murcia, en el que intervienen más de 60 agentes de distintas unidades policiales con la colaboración de la Policía Local, según ha informado el Cuerpo.

La intervención está liderada por investigadores del Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.

El dispositivo cuenta con la participación de efectivos de la Policía Judicial, Policía Científica, Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos y el Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas (GOIT), desplazado desde Madrid.