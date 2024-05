La Policía Nacional detecta un incremento en los delitos de estafas a través de inversiones en criptomonedas

Dos víctimas de Yecla y Lorca realizaron transferencias por importes muy elevados de dinero en concepto de inversión en criptomonedas



MURCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado en la Región de Murcia un importante incremento en los delitos de estafas a través de inversiones en criptomonedas, conocidas como 'timo de inversiones', según informaron fuentes delc itado Cuerpo en un comunicado.

En estos delitos, las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía internet con ciudadanos interesados en invertir en criptomonedas y, a través de sistemas informáticos complejos, simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado vaya realizando importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias.

La víctima que se muestra interesada en invertir en criptoactivos generalmente busca información a través de portales de internet dedicados a la inversión y, atraídos por unos altos porcentajes de rentabilidad en poco tiempo, facilitan a través de esa web sus datos personales y de contacto telefónico, recibiendo posteriormente la llamada del supuesto 'bróker'.

Una vez que la organización criminal consigue que la víctima realice un primer pago de pequeño importe utilizando técnicas de ingeniería social, se le facilita enlaces a páginas y aplicaciones de internet en las cuales observa reflejados sus datos personales relacionados con grandes beneficios por inversiones realizadas en criptomonedas, consiguiendo así que realice nuevas aportaciones de dinero, viendo incrementar de forma ficticia los intereses por la inversión realizada.

VÍCTIMAS EN YECLA Y LORCA

Las víctimas de las estafas detectadas en la Región de Murcia en las localidades de Yecla y Lorca llegaron a realizar transferencias bancarias por importes entre los 130.000 y los 165.000 euros, todo como consecuencia de la relación de confianza que los estafadores consiguen generar en los perjudicados, en lo que se podría denominar un "perfecto conocimiento de la psicología humana".

El ánimo delictivo de estas organizaciones criminales no cesa en el proceso de inversión, sino que además consiguen engañar a los perjudicados, haciéndoles ver que han sido víctimas de una estafa, que se han apropiado de su dinero, pero que puede contratar los servicios de una empresa de 'hackers' para recuperarlo, pagando nuevamente una cantidad cercana a los 6.000 euros.

Finalmente, las víctimas se percatan del engaño al que habían sido sometidas y formulan denuncia ante la Policía Nacional para el inicio de una investigación por parte de las unidades especializadas de investigación en delitos económicos y tecnológicos.

En la Región de Murcia, las investigaciones por parte de la Policía Nacional continúan abiertas para determinar la posible existencia de más víctimas y poder determinar la identidad de los integrantes de este tipo de organizaciones criminales, habiéndose detenido hasta el momento a una persona utilizada como 'mula', y que recibiría en su cuenta bancaria las transferencias fraudulentas, a cambio de una comisión y para evitar ser detectados los principales autores.

RECOMENDACIONES

Ante este tipo de estafas, la Policía Nacional aconseja valorar el importante riesgo en la inversión con criptoactivos debido a su "extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia"; así como sospechar de plataformas o agentes que ofrecen altas rentabilidades o "dinero gratis".

"No es recomendable invertir en plataformas o agentes de inversión en criptomonedas que contactan inesperadamente a través del teléfono, redes sociales, aplicaciones de citas u ofertas de empleo, ofreciendo grandes oportunidades o consejos de inversión", tal y como afirman las mismas fuentes.

Asimismo, la Policía Nacional explica que no se debe confiar en gestores que se ofrecen para gestionar los criptoactivos; y que el usuario y la contraseña de su monedero no deben compartirse. Asimismo, no es recomendable permitir el acceso remoto a los dispositivos informáticos propios.

"Desconfíe de negocios donde solo se acepten pagos con criptomonedas, especialmente si se las solicitan por adelantado", según la Policía Nacional, que ha señalado que los comercios legítimos suelen aceptar monedas legales. Igualmente, ha aconsejado no confiar en supuestos gestores o trabajadores de compañías conocidas o de agencias de algún tipo que solicitan lo mismo.

"Hay que tener cuidado con inversiones que acaban dando buenas rentabilidades al comenzar", según la Policía Nacional, que ha señalado que "todo este tipo de estafas suele aparentar ser reales y rentables al principio, para que el inversor confíe e ingrese cantidades superiores".

"Si finalmente resulta estafado en su inversión en criptomonedas, recopile toda la documentación firmada, transacciones realizadas, claves y contraseñas, correos electrónicos y cualquier contacto realizado con el presunto estafador, y presente denuncia en una Comisaría de Policía Nacional", ha concluido.