La Policía Nacional detiene a 13 personas y desactiva dos puntos de venta de droga en el Polígono de la Paz

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desactivado dos puntos de venta de sustancias estupefacientes en el Polígono de la Paz, en Murcia, y ha detenido a 13 personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Efectivos policiales desarrollaron la investigación tras constatar que dos inmuebles de la zona eran utilizados para vender droga durante las 24 horas del día.

En las viviendas fueron intervenidas 201 papelinas de cocaína preparadas y droga que hubiera permitido la preparación de 340 dosis más, así como marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo, varios cartuchos de un arma de fuego, un cargador y un silenciador.

Ambos inmuebles contaban con fuertes medidas de seguridad, como puertas acorazadas con diversos pestillos de gran calibre y marcos reforzados con puntales para dificultar su acceso por la fuerza.

Por estos hechos han sido arrestadas 13 personas, de las que seis han sido puestas a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.