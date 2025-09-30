La Policía Nacional detiene al autor de cinco robos en viviendas de Murcia cometidos en 24 horas

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras ser sorprendido en una vivienda en posesión de varios objetos que no eran de su propiedad y atribuírsele la autoría de otros cuatro robos en las pedanías murcianas de Los Garres y Aljucer en apenas 24 horas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Una llamada recibida en la sala del CIMACC 091 alertó de un posible intento de robo en una vivienda en Aljucer por parte de un individuo, lo que motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos.

A su llegada, junto con agentes de la Policía Local de Murcia, consiguieron acceder a la vivienda y sorprendieron a un hombre que trataba de ocultarse y que portaba consigo una mochila con diversos objetos que no eran de su propiedad.

La investigación permitió que el varón sorprendido en el interior de la vivienda fuera imputado como posible autor de otros cuatro robos cometidos en viviendas de la misma zona y que habían tenido lugar en las últimas 24 horas en viviendas de la misma zona.

El 'modus operandi' con el que se habían llevado a cabo los robos, la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad y varios de los objetos encontrados en la mochila que portaba el varón interceptado llevaron a que fuera considerado el responsable de los diferentes robos, ya que estos fueron identificados por los diferentes moradores de los inmuebles violentados.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial estableciéndose su inmediato ingreso en prisión provisional.