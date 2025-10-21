Policía Nacional detiene en la ciudad de Murcia a 5 individuos tras ser sorprendidos en la calle con drogas

Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, tras ser sorprendidos en la vía pública encontrándose en posesión de sustancias estupefacientes, en cantidades superiores a las consideradas habituales para el consumo propio.

En el dispositivo permanente que desarrolla la Policía Nacional para la prevención de hechos delictivos y lucha contra el menudeo de droga, se realizaron dos intervenciones en diferentes puntos de la ciudad de Murcia en las que los agentes de Seguridad Ciudadana observaron indicios de la posesión de sustancias estupefacientes por parte de los implicados.

La primera actuación desarrollada en el barrio de Santa María de Gracia permitió la identificación y detención de un individuo, en actitud sospechosa, que podría estar dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes, encontrando entre sus pertenencias una cantidad de hachís predispuesta para su venta y distribución tres veces superior a la considerada para su consumo propio.

El portador de dicha sustancia estupefaciente fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y dado que se encontraba consumiendo sustancias estupefacientes en la vía pública, también propuesto para sanción por infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana, y que podría conllevar una multa entre los 601 y los 30.000 euros.

La segunda de las intervenciones tuvo lugar en la zona de Espinardo, donde los agentes sorprendieron a cuatro personas que se encontraban cargando una furgoneta con bolsas de sustancia vegetal estupefaciente marihuana.

A pesar de los intentos de evadirse a la acción policial, los agentes lograron interceptarlos, encontrando en el interior de la furgoneta, además de la marihuana, el habitual material utilizado en plantaciones de marihuana tipo indoor y dinero en efectivo probablemente utilizado en algún tipo de transacción de sustancia estupefaciente.

Los cinco detenidos por la Policía Nacional fueron imputados por delitos contra la salud pública y puestos a disposición de la autoridad judicial.