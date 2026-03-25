Policía Nacional detiene a un individuo por homicidio por robar a una mujer que murió por las lesiones sufridas

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un delito de homicidio, tras ser acusado de robar a una mujer una cadena que portaba al cuello mediante el procedimiento del tirón, en la pedanía murciana de Puente Tocinos, y morir posteriormente por las lesiones sufridas en el momento del robo, ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2025.

Así lo ha anunciado este miércoles el delegado de Gobierno, Francisco Lucas, que ha informado que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Murcia inició una investigación que ha culminado con la detención de dos personas, un varón imputado por un presunto delito de homicidio y una mujer imputada por un supuesto delito de encubrimiento.

El delegado del Gobierno ha felicitado a la Policía Nacional por la detención del autor de los hechos, al que, además, ha indicado, "se le imputa la comisión de, al menos, otros cinco robos con violencia de las mismas características sucedidos en la ciudad de Murcia". Además, le constan numerosas detenciones policiales por su participación en todo tipo de hechos delictivos.

Los investigadores de la Policía Nacional continúan con las diligencias policiales para poder esclarecer su participación en otros delitos, así como para determinar la participación de otras personas.