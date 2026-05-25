1089926.1.260.149.20260525104644 Sucesos.- La Policía Nacional detiene en Murcia a un hombre con doce órdenes de búsqueda y detención - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de hurto tras sustraer un remolque en el polígono industrial de San Ginés (Murcia) y comprobar que además le constaba doce reclamaciones en vigor de diferentes juzgados siendo una de ellas una orden de ingreso en prisión.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la sustracción de dicho remolque. Tras numerosas pesquisas policiales y el visionado de cámaras de video vigilancia los agentes pudieron identificar un vehículo que accedió al lugar donde se encontraba el remolque para sustraerlo, según han informado desde el Cuerpo.

Las gestiones realizadas por los agentes y tras identificar al vehículo les llevaron a un hombre como presunto autor del robo localizándolo tras establecer un dispositivo de vigilancia durante varios días en la pedanía murciana de El Palmar.

Esta persona llevaba años ocultándose de la justicia, y le constaban once requisitorias judiciales en vigor por la comisión de diversos delitos, además de una orden de búsqueda e ingreso en prisión por un delito contra la seguridad vial.

Los agentes localizaron el remolque sustraído en la localidad de las Torres de Cotillas. Este había sido pintado y carecía de placas identificativas con el objetivo de dificultar su reconocimiento, además habría sido vendido a un conocido por un valor de unos 1.500 euros.

Asimismo se le imputó otro delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso de circulación, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial decretándose su inmediato ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta ya que el comprador del remolque está siendo investigado por un presunto delito de recepción.