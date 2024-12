La Policía Nacional detiene a tres varones tras ser sorprendidos robando en un salón de juegos de Murcia

Los individuos poseen multitud de antecedentes y suman entre los tres un total de 34 detenciones

MURCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de tres individuos, de entre 26 y 36 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendidos en el interior de un salón de juegos de Murcia sustrayendo diversos objetos.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la madrugada, cuando la sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió la llamada de una trabajadora del salón de juegos que alertaba que, tras acceder al establecimiento, había observado a través de las cámaras a dos individuos encapuchados.

En concreto, la trabajadora comunicó a la Policía Nacional que había visto a estos dos individuos merodeando por el interior del local y a un tercero en el exterior, también encapuchado, en actitud vigilante.

Esto motivó que se desplazaran de manera inmediata los agentes de Policía Nacional más cercanos, que interceptaron a un varón que encapuchado en el exterior que estaba ejerciendo labores de vigilancia y que intentó darse a la huida al percatarse de la presencia policial.

Una vez dentro del establecimiento, los agentes realizaron una inspección de las diferentes estancias, localizando a un segundo individuo tratando de ocultarse.

El tercer varón que, en un principio, había sido visualizado a través del sistema de videovigilancia, no pudo ser localizado. No obstante, gracias al dispositivo de cierre establecido por los agentes, este hombre fue interceptado no muy lejos del lugar en posesión de varios objetos procedentes del salón de juegos.

Los tres individuos, de nacionalidad marroquí, fueron detenidos en posesión de diferentes útiles y herramientas susceptibles de ser utilizados para la comisión de este tipo de hechos delictivos tales como un cúter, un cuchillo, una ganzúa, una llave Allen, una linterna, unas tijeras y una llave inglesa.

Los responsables tenían multitud de antecedentes por la comisión de todo tipo de delitos, llegando a sumar entre todos ellos 34 detenciones. Una vez arrestados, fueron puestos a disposición judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.