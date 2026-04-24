La Policía Nacional investiga dos robos en joyerías del centro comercial Nueva Condomina, en Murcia

Archivo - Un coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para identificar a los autores de dos robos con fuerza sucedidos en establecimientos del centro comercial Nueva Condomina, en Murcia, según ha informado la Policía Nacional.

Fuentes cercanas al caso han indicado que los robos se produjeron en dos joyerías del centro comercial y que los ladrones utilizaron un vehículo para empotrarlo contra los escaparates con el fin de acceder a sendos locales.