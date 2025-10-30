Policía Nacional sorprende a un individuo en el interior de una vivienda en Puente Tocinos (Murcia)

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo tras ser sorprendido en el interior de una vivienda, situada en la pedanía murciana de Puente Tocinos, tras haber inutilizado la cámaras de seguridad y haber forzado la puerta de acceso con un destornillador. Al ahora arrestado le constan 37 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos.

Un vigilante de seguridad alertó a la sala del Cimacc 091 de la Policía Nacional, pasadas las 3.00 horas, de que en una vivienda ubicada en la calle Sol de Puente Tocinos se había activado el sistema de alarma y perdido la conexión con las cámaras de seguridad del interior.

Al acudir al lugar para comprobar 'in situ' las causas comprobó que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba forzada y podía escuchar ruido en el interior del inmueble, por lo que alertó cuanto antes ante la posibilidad de que autor de los hechos continuara dentro.

Esto motivó que se desplazaran de manera inmediata hasta el lugar los agentes de Policía Nacional más cercanos que, a su llegada, accedieron junto al vigilante al interior del inmueble y sorprendieron a un individuo que portaba en la mano un destornillador con el que había forzado la puerta de acceso.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que determinó su inmediato ingreso en prisión provisional.