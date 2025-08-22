La Policía Nacional sorprende a un ladrón en el interior de una vivienda de Barriomar, en Murcia

MURCIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda del barrio murciano de Barriomar a la que accedió tras escalar un muro de la parte trasera e inutilizar varios de sus sistemas de seguridad.

Una llamada recibida a las tres de la madrugada en la Sala del CIMACC 091 advertía de la presencia de un individuo que portaba una linterna en el interior de un domicilio, lo que motivó que se desplazaran hasta el lugar las patrullas más cercanas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A su llegada, los efectivos policiales acotaron las posibles vías de acceso y esperaron a que se personara el propietario para que les pudiera facilitar la entrada a la casa y realizar una inspección. Una vez el dueño llegó al lugar, los agentes localizaron agazapado bajo unas escaleras a un varón que trataba de no ser visto.

Según se desprende de la investigación, el hombre había accedido al interior tras escalar el muro de la parte trasera de la vivienda, de unos tres metros y medio, e inutilizar una cámara de seguridad y un sensor de movimiento. Tras ser detenido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.