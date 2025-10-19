Política Social amplía hasta los 850.000 euros las ayudas para fomentar la contratación laboral de personas vulnerables

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad refuerza la contratación laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a partir de un nuevo incremento en la financiación de las Ayudas para Programas de Integración Sociolaboral (APIS).

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad incrementa hasta los 250.000 euros la inversión dirigida a empresas que contraten a personas en situación de vulnerabilidad social. Eleva así la financiación total de estos programas hasta los 850.000 euros. De este importe, 600.000 euros se destinan a instituciones sin ánimo de lucro o entidades sociales.

La resolución de esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), establece que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 31 de octubre. Las empresas podrán acceder a ayudas de entre 900 y 1.000 euros mensuales y los contratos se firmarán con una duración de seis a 12 meses y una jornada mínima del 50 por ciento.

Estas ayudas, impulsadas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), permiten contratar a personas que han seguido un itinerario de inserción sociolaboral y de inclusión activa, pero que necesitan de un mayor apoyo para acceder al empleo en condiciones de igualdad. Ofrecen, además, a las empresas una ayuda económica por contratar a estas personas, preparadas para trabajar.

Los programas APIS destacan por su compromiso de seguimiento y acompañamiento durante el tiempo que dure el contrato, por parte de un profesional que tutoriza el itinerario sociolaboral de la persona contratada. Le ofrece así un apoyo personalizado que le permita fortalecer sus habilidades personales, sociales y profesionales, incrementando sus posibilidades de continuar su trayectoria hacia un empleo estable.

Con esta línea de ayudas el Gobierno regional pone de manifiesto "su compromiso con la mejora de la empleabilidad y la incorporación sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad". Medida articulada de forma complementaria con la prestación de la Renta Básica de Inserción, así como con los Programas de Activación de la Empleabilidad e inclusión activa de personas y jóvenes vulnerables y el Proyecto 'Personas', desarrollado por el IMAS, que están cofinanciados por el FSE+.