Política Social destina 2 millones para apoyar a las familias numerosas y monoparentales con ayudas de hasta 2.500 euros

Archivo - Una mujer con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad destinará 2 millones de euros para apoyar a las familias numerosas, monoparentales y con hijos de parto o adopción múltiple con ayudas de hasta 2.500 euros, según recoge este miércoles el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La convocatoria, que parte de la Consejería de Política Social, Familias, está dirigida a cubrir los gastos de manutención, la compra de ropa y calzado y de aquellos derivados de la conciliación laboral y familiar.

También será objeto de la convocatoria los gastos de farmacia y parafarmacia, comedores escolares, los higiénico-sanitarios y accesorios de puericultura, así como los gastos por bonos o abonos en transporte público.

El importe inicial de las ayudas, que es de 2 millones de euros, será ampliable y podrá beneficiar a más de 1.200 familias de la Región de Murcia. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 15 de octubre.

Serán beneficiarias las familias que tengan hijas e hijos nacidos de parto o adopción múltiple, considerando como tal el parto simultáneo de tres menores a la vez, como mínimo, y con una edad inferior a seis años en el momento de la solicitud. También aquellas que tengan reconocida la condición de familia numerosa de categoría especial, así como las familias monoparentales.

Las familias interesadas en esta convocatoria pueden presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Comunidad mediante el procedimiento '2792'. Podrán ser perceptoras aquellas familias que acrediten que residen en la Región y que su renta per cápita no supera el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En la convocatoria del año pasado, la Comunidad entregó estas ayudas a 1.141 familias, de las que más de la mitad eran familias numerosas de categoría especial.