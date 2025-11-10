Política Social facilita que 30.000 personas dependientes puedan permanecer en su hogar con una dotación de 80 millones

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto a la decana de la Facultad de Derecho de la UMU, Francisca Ferrando, y el responsable del Observatorio de Políticas Públicas, Antonio Garrido - CARM

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Política Social, Familias e Igualdad prevé destinar más de 80 millones de euros a una ayuda que permitirá que 30.000 personas en situación de dependencia de la Región de Murcia puedan permanecer en su hogar, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La titular del ramo, Conchita Ruiz, ha hecho referencia a esta ayuda, denominada Prestación de Cuidados en el Entorno Familiar, durante la inauguración de la jornada 'Políticas Públicas de Ciudades Cuidadoras', organizada por la Universidad de Murcia (UMU) a través de la Cátedra y Observatorio de Políticas Públicas.

Ruiz ha subrayado la "importancia" de esta prestación "para facilitar que las personas en situación de dependencia puedan continuar en su entorno sin renunciar a estar bien atendidos".

En el acto inaugural, junto con la decana de la Facultad de Derecho, Francisca Ferrando, la consejera ha hecho alusión a las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional, en colaboración con entidades locales y sociales "para que la Región de Murcia siga siendo cuidadora".

En este sentido, la consejera ha destacado "el nuevo modelo de cuidados que estamos implantando, centrado en la persona, a partir de una mayor observación y escucha activa".

Así, la Comunidad ofrece herramientas para facilitar ese nuevo modelo de cuidados, como el servicio de Teleasistencia avanzada y de Ayuda a Domicilio, que atiende a 17.000 personas en situación de dependencia. Se trata de un apoyo especializado dirigido a fomentar su autonomía y "a que puedan vivir más tiempo en sus hogares, sintiéndose protegidos en todo momento", ha indicado la consejera.

Otro de los recursos son las viviendas tuteladas, "una red de recursos que impulsa el Gobierno regional para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, una herramienta fundamental para su inclusión e integración".

En la jornada también se ha abordado el "impacto positivo" del plan autonómico 'Más que un hogar', al que el Gobierno regional ha destinado más de seis millones de euros para adaptar centros residenciales y de día "contribuyendo a crear estancias lo más parecidas a un hogar, y que beneficia a más de 10.200 personas", según ha precisado Ruiz.

Asimismo, la jornada "ha contribuido a abrir un debate público sobre las necesidades del cuidado y la implicación de toda la sociedad para crear una amplia red de apoyo", ha concluido la consejera.