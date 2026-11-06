El Portal del Paciente del SMS supera el medio millón de usuarios

La consejera de Salud, Isabel Ayala, con el equipo directivo del Área I de Salud y del centro de salud de La Ñora, en Murcia, donde ha presentado la campaña del Portal del Paciente - CARM

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500.000 ciudadanos de la Región de Murcia utilizan el Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud (SMS) a través de la página web o de la aplicación móvil, lo que les permite la realización de la mayoría de las gestiones administrativas y sanitarias sin necesidad de desplazamientos.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha ofrecido estos datos este viernes durante la presentación de una campaña informativa desde el centro de salud de La Ñora, en Murcia, que busca potenciar la descarga y utilización de la herramienta entre los usuarios del sistema público sanitario.

En concreto, el portal integra la solicitud de citas en Atención Primaria con profesionales de medicina de familia, enfermería y matronas, así como la consulta de la fecha, hora y ubicación de las citaciones con especialistas, según ha informado la Comunidad.

Asimismo, la herramienta habilita la revisión de resultados analíticos desde el domicilio tras su emisión, la realización de consultas telemáticas con el médico de atención primaria y el acceso a los tratamientos y recetas electrónicas.

TARJETA SANITARIA VIRTUAL

Un total de 108.000 pacientes del SMS mantienen activa la Tarjeta Sanitaria Virtual a través del Portal del Paciente. La aplicación genera la imagen del anverso de la tarjeta individual y un código 'QR' identificativo para su presentación en centros sanitarios y oficinas de farmacia en sustitución del documento físico.

La herramienta incluye la función de Representación Digital, que permite a los progenitores la gestión unificada de las tramitaciones sanitarias relativas a los hijos menores de edad.

"Los padres y madres de la Región pueden tener también la tarjeta virtual y llevar al día todos los trámites sanitarios de sus hijos menores de edad de forma unificada", ha explicado Ayala.