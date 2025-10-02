El Pozo Alimentación, nuevo patrocinador oficial de LOS40 Music Awards Santander 2025

La marca de alimentación patrocinará el preshow de los premios más importantes de la música en España

MURCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación y LOS40 han firmado un acuerdo de colaboración por el que la compañía se convierte en patrocinador oficial de LOS40 Music Awards Santander 2025, los premios más importantes de la música en España, según informaron fuentes del Grupo Fuertes en un comunicado.

ElPozo, la marca de alimentación más presente en los hogares españoles, será "uno más de la familia" de LOS40 Music Awards Santander 2025 y patrocinará el preshow. Durante la retransmisión del evento previo a la gala, ElPozo se integrará en uno de los sets, desde donde se realizarán varias conexiones sorpresa.

Su imagen también estará presente en los soportes físicos y digitales del evento, y contará con un espacio propio donde los asistentes podrán disfrutar de actividades y dinámicas especiales.

Además, la compañía ha puesto en marcha una promoción que incluye el sorteo diario de entradas dobles para LOS40 Music Awards Santander 2025 por la compra de sus productos.

LOS40, la emisora musical más escuchada de España y que forma parte de PRISA Media, organiza anualmente LOS40 Music Awards Santander para reconocer a los mejores artistas nacionales e internacionales del panorama musical.

La gala, que se celebra el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena, viaja por primera vez a Valencia y contará con la presencia de artistas de la talla de Ed Sheeran, Aitana, Dani Martín o Dani Fernández, entre otros.

"En El Pozo Alimentación estamos muy orgullosos de unirnos como patrocinadores de LOS40 Music Awards Santander 2025, un evento que celebra la música y conecta con millones de personas. Para nosotros, no se trata solo de apoyar un acontecimiento cultural de primer nivel, sino de reforzar un valor que compartimos profundamente: la capacidad de la música de emocionar, unir y generar momentos inolvidables. Con esta colaboración queremos subrayar que somos una marca que apuesta por la cultura, la juventud y la emoción de compartir, valores que también definen a la música", ha indicado el director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares.

"LOS40 Music Awards Santander reconoce lo mejor de la música, esos grandes éxitos que nos hacen vibrar a todos y conectar con una comunidad de millones de personas apasionada por disfrutar bailando y cantando. Es un placer dar la bienvenida a ElPozo, una marca que comparte está pasión por el disfrute de la vida y de la música", ha asegurado el director de Marketing de PRISA Media, Óscar Ocaña.