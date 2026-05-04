El Pozo Alimentación refuerza su expansión internacional en China a través de un circuito de hípica de Shanghái

El Pozo Alimentación en el Longines Global Champions Tour (LGCT) de Shanghái - GRUPO FUERTES

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional en China con su participación como 'Official Ham Supplier' en el circuito de saltos hípicos más prestigioso del mundo, el Longines Global Champions Tour (LGCT) de Shanghái, celebrado este pasado fin de semana.

Este patrocinio estratégico refuerza la presencia de la marca en el mercado chino y la sitúa en uno de los eventos deportivos y sociales de mayor proyección internacional, según han informado desde la compañía.

El LGCT reúne cada año a los mejores jinetes y caballos del mundo, así como a un público selecto, alineado con los valores de calidad que definen a El Pozo Alimentación.

Durante el torneo, la compañía contó con un espacio propio dedicado a la alta gastronomía española. En esta zona, El Pozo ofreció una experiencia gastronómica premium a través de su marca Legado Ibérico, con la presencia del cortador de jamón, Roberto Arqués, durante todo el evento.

Además, realizó demostraciones y degustaciones en vivo dirigidas al público internacional, distribuidores y prescriptores del mercado asiático.

La participación en el Longines Global Champions Tour responde al objetivo de traspasar fronteras y posicionar a El Pozo Alimentación como "referente internacional en alimentación de calidad, con productos elaborados bajo los más altos estándares de seguridad alimentaria", han indicado.

La marca llega para satisfacer la demanda del consumidor chino, que busca alternativas gourmet, saludables y con garantía de origen español. Con este desembarco en uno de los eventos más relevantes del calendario social de Shanghái, El Pozo Alimentación consolida su imagen de marca vinculada a la calidad, la innovación y la tradición gastronómica española, y refuerza su apuesta firme por el mercado asiático.