PP acusa al Gobierno central de "vender" la supresión de la contaminación en Portmán "tapándola con un poco de tierra"

LA UNIÓN (MURCIA), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha asegurado este miércoles que "el Gobierno de Pedro Sánchez se ríe de todos vendiéndonos que va a eliminar la contaminación de la Bahía de Portmán tapándola con un poco de tierra", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Para Bernabé, "esto es lo más grave que le ha pasado a Portmán desde que cesaron los vertidos hace 33 años", puesto que "antes había una esperanza, ahora ya no".

Tras la visita de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, a la zona el pasado lunes, Bernabé ha denunciado que "lo que dicho es un engañabobos", ya que "no se limpia la Bahía, no se regenera nada y no se vuelven a llevar los residuos tóxicos a las cortas de la Sierra, como estaba acordado y previsto entre todos".

"El Gobierno de Sánchez se encontró unas obras de regeneración en marcha, las paró y ahora las entierra definitivamente", ha aseverado el senador, para preguntarse "por qué no ha contado cuántos estériles va a extraer y cuándo lo va a hacer".

"Simplemente porque está defendiendo la opción del sellado, que sólo consiste en dragar un poco la actual línea de costa para acondicionarla y dejarla donde está, y trasladar después lo mínimo que se extraiga a la parte posterior de la misma playa, donde quedará sepultado para siempre con el resto de la contaminación", ha agregado.

Con esta decisión, "están condenando a muerte la regeneración de la Bahía de Portmán y el futuro de toda la comarca de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en la que viven más de 40.000 personas", ha incidido Bernabé, para quien esto es "una traición al medioambiente y a todos los ciudadanos de la Región".

Además, ha señalado que "están incumpliendo de forma unilateral lo acordado entre las tres administraciones en el Protocolo suscrito en 2006", en el que Gobierno de España, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión habían acordado un proyecto de regeneración de Portmán. Un documento que contaba con el respaldo unánime de la totalidad de fuerzas políticas y agentes sociales, "que también se han visto traicionados por Sánchez".

Ha avanzado que, por su parte, el PP ha iniciado una "solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Transición Ecológica "para que dé explicaciones por esta traición", tanto en el Congreso y como en el Senado; han presentado preguntas escritas para conocer los detalles; y una moción para pedir al Gobierno de España "que rectifique y dé marcha atrás para recuperar el proyecto original de consenso de regeneración de la Bahía".

Asimismo, el partido ha iniciado a nivel local un proceso diálogo con la sociedad civil y colectivos políticos "para convocar movilizaciones y acciones de protesta e impedir que prospere este nuevo castigo".

"Portmán es el proyecto estratégico más antiguo pendiente de ejecución que tiene la Región de Murcia y, más allá de cualquier ideología, siempre ha sido un símbolo de reivindicación por el atentado que allí se cometió", pero "lo más duro" es "este nuevo delito, ahora por omisión, que está perpetrando el propio Ministerio de Transición Ecológica, que es justo el que debería ser el encargado de repararlo", ha concluido Bernabé.