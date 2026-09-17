El PP acusa al PSOE de querer "desprestigiar" la sanidad regional para "tapar la corrupción" de Sánchez

La diputada regional del Partido Popular María del Carmen Ruiz Jódar - PPRM

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP María del Carmen Ruiz Jódar ha afirmado este jueves que "el PSOE y sus satélites siguen con sus campañas miserables de desprestigio de la sanidad regional para tapar con datos falsos, mentiras y conjeturas los escándalos y la corrupción de su jefe Pedro Sánchez".

Ruiz Jódar ha reaccionado así después de que la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, denunciara que el balance del presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, al frente de la sanidad pública se traduce en un "colapso del servicio, prótesis caducadas y 200.000 personas en lista de espera".

Para la parlamentaria 'popular', "en su actitud de absoluta desesperación, los socialistas y sus tentáculos han llegado al extremo de poner en duda el trabajo y la honestidad de los técnicos del Servicio Murciano de Salud (SMS)", según ha informado el PP.

En este sentido, ha contrapuesto la situación autonómica con la gestión estatal al argumentar que "lo que no soportan" desde las filas socialistas es que "a pesar de la incompetencia de la ministra de Sanidad del Gobierno de Sánchez, que ha provocado ya nueve huelgas de médicos, los tiempos medios de espera continúen mejorando en la Región y que los pacientes sean atendidos en menor tiempo".

Asimismo, la diputada regional del PP se ha remitido a los informes del SMS para defender que la espera de los pacientes murcianos "ha bajado tanto para las intervenciones quirúrgicas como en Consultas Externas", situándose además la demora para pruebas diagnósticas "por debajo de los 30 días".

Ruiz Jódar ha añadido que, según datos autonómicos a junio de 2026, la lista de espera quirúrgica de la Región figura 26 días por debajo de la media nacional, así como 32 días menos en Consultas Externas en comparación con las cifras del Ministerio de Sanidad de diciembre de 2025.

En cuanto a la contabilización de los tiempos de atención, la diputada del PP ha aclarado que "frente a los intentos del PSOE y sus adláteres por confundir", las interconsultas no presenciales forman parte de las listas de espera "desde que el médico de Atención Primaria la solicita y hasta que el especialista hospitalario ve al paciente en consulta".

Por último, Ruiz Jódar ha rechazado las valoraciones socialistas al remarcar que no admiten "lecciones de quienes están abandonando Ceuta y convirtiendo su sistema sanitario, en el que el Gobierno socialista tiene todas las competencias, en un auténtico desastre".