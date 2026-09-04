El PP acusa al PSOE de usar "informaciones falsas" sobre vivienda para "distraer" del debate sobre financiación

Diputada regional del PP, María Casajús - PPRM

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP María Casajús ha acusado al PSOE de la Región de Murcia de utilizar "informaciones falsas sobre vivienda como cortina de humo para distraernos del debate nacional sobre financiación autonómica" y ha lamentado que los socialistas "mientan más que hablan" para, a su juicio, ocultar las consecuencias de los pactos de Pedro Sánchez para mantenerse en el Gobierno.

Casajús ha señalado que, según ha afirmado, es falso que el Gobierno de España vaya a destinar a la Región de Murcia la cantidad anunciada por el PSOE este viernes, ya que "una parte importante" del nuevo Plan Estatal de Vivienda tendrá que ser sufragada, dice, por los propios ciudadanos de la Región. "El Gobierno de Sánchez vuelve a aplicar la fórmula de 'yo invito y tú pagas', imponiendo además unilateralmente sus condiciones", ha criticado.

La diputada 'popular' ha considerado que esta situación resulta especialmente injusta para la Región de Murcia, a la que ha definido como "la comunidad peor financiada de España", y ha recordado que el nuevo plan llega, según ha indicado, con más de un año de retraso, lo que a su juicio dificulta su aplicación efectiva.

"No pueden presumir de gestión quienes llegan tarde y pretenden después responsabilizar a las comunidades autónomas de sus propios incumplimientos", ha afirmado.

Frente a las que ha calificado como "falsedades" del PSOE, Casajús ha destacado que el Gobierno regional "sí está actuando" para facilitar el acceso a la vivienda mediante nuevas promociones, ayudas al alquiler asequible, vivienda social y medidas específicas para jóvenes. "Mientras Pedro Sánchez hace anuncios y propaganda, López Miras trabaja para dar soluciones reales a los ciudadanos", ha señalado.

Por último, ha exigido al PSOE que "deje de utilizar la vivienda como cortina de humo" y explique por qué, según ha afirmado, el Gobierno de Sánchez "ha renunciado a 3.000 millones de euros de financiación europea destinados a vivienda social".

"El PSOE no está en condiciones de dar lecciones de gestión en materia de vivienda cuando sus políticas han disparado la preocupación de los ciudadanos y han dificultado el acceso de los jóvenes a una vivienda", ha concluido.