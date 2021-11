PP asegura que es "absolutamente falso" que la Asamblea impidiera la tramitación de leyes planteadas por el PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular y vicepresidente de la Cámara autonómica, Miguel Ángel Miralles, ha asegurado este martes que "es absolutamente falso que la Mesa de la Asamblea haya impedido la tramitación de leyes planteadas por el PSOE", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Miralles ha reaccionado así después de que la vicepresidenta segunda y diputada del PSOE, Gloria Alarcón, acusara al PP de "impedir" la tramitación de tres "importantes" leyes relacionadas con el reconocimiento a las familias monoparentales, las deducciones a la adquisición de vehículos eléctricos y la ocupación de viviendas.

Según el parlamentario 'popular', "lo que no se han tramitado son unas enmiendas que, según han hecho constar los servicios jurídicos de la Cámara, no contaban con los informes obligatorios para ser admitidos", por lo que, según ha añadido, "la tramitación de esas leyes continúa, aunque sin esas enmiendas, ya que no reúnen los requisitos exigidos".

Al respecto, ha indicado que "el 3 de mayo, la Mesa de la Asamblea acordó por unanimidad, y por tanto con la aprobación de la representante socialista en la misma, la señora Alarcón, que la ausencia de los informes preceptivos en las iniciativas parlamentarias es causa de su inadmisión a trámite".

"En concreto", ha explicado Miralles, "el acuerdo recordó a los grupos parlamentarios que la falta de presentación de los informes que son preceptivos, exigidos en los artículos 128.7 y 124.3 del Reglamento, que afectan a las iniciativas legislativas, es un requisito esencial para su formulación, por lo que en sucesivo su ausencia será causa de la inadmisión a trámite de la iniciativa de que se trate".

Al hilo, el parlamentario autonómico ha señalado que "de hecho, la Mesa de la Cámara no admitió dos iniciativas del Grupo de Ciudadanos por el mismo motivo, por carecer de los informes preceptivos, sin que en aquella ocasión nadie del PSOE levantara la más mínima voz de protesta".

"En lo que deberían ocuparse la señora Alarcón y el PSRM es en hacer bien sus enmiendas y presentarlas con los requisitos que se les exige a todos los grupos parlamentarios, y no en tratar de emborronar y desprestigiar la impecable labor de la Cámara autonómica y sus servicios jurídicos", ha concluido Miralles.