El PP asegura que la financiación singular de Cataluña va a "perjudicar muy especialmente" a la Región de Murcia

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pactado hoy con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras una financiación singular "que va a perjudicar muy especialmente a nuestra Región". "Maltrato sobre maltrato", ha señalado "y con el silencio cómplice de los socialistas de la Región".

Guardiola se ha preguntado "de qué presume el PSOE" en referencia a las declaraciones de la portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea, que ha señalado el Gobierno de España ha transferido a la comunidad autónoma "los mayores recursos económicos de su historia".

Por su parte, la 'popular' ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sitúa a la Región de Murcia penúltima de la tabla en la llegada de fondos europeos". En concreto, ha señalado que "nuestra comunidad ha recibido 509,7 euros por habitante, lo que supone ocupar el puesto 14 de las 17 autonomías de España".

"En lugar de presumir de lo que no debe, el PSOE tendría dar explicaciones sobre los fondos tramitados por ADIF en contratos manchados por la trama de corrupción de Koldo y Ábalos, que están siendo investigados por la Justicia", ha pedido Guardiola. Concretamente, "el Estado ha licitado 122 contratos en la Región de Murcia por valor de 746 millones de euros, de los que 590 millones, el 80%, los ha tramitado ADIF".

Guardiola ha incidido en que "ya somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España, un castigo del Gobierno de Sánchez al que se suma que también seamos de los más maltratados también en fondos europeos".

"Y a pesar de todo, la Región de Murcia es una de las comunidades que ha demostrado gestionar esos recursos de la manera más eficiente", ha indicado la portavoz. "En concreto, en cuanto a fondos europeos, el Gobierno regional ha resuelto convocatorias de 717 millones de euros, un 78% del total, lo que nos sitúa como la tercera comunidad con mayor tasa de resolución, solo por detrás de Aragón y País Vasco", ha apuntado.

"Por tanto, pese a que Sánchez nos coloca en los puestos de cola en cuanto a recepción fondos europeos, el Gobierno regional es el tercero más eficaz de España para hacerlos llegar a la sociedad", ha aseverado.

"Ni el presidente Sánchez ni los socialistas de la Región pueden andar sacando pecho de la gestión que han hecho de los fondos Next, ni a nivel nacional ni, por supuesto, en la Región de Murcia", ha concluido.