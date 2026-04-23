El PP celebrará una sesión monográfica en el Senado sobre la Ley de Costas con los gobiernos autonómicos

Encuentro en Cartagena con afectados por la Ley de Costas - PPRM

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves en Cartagena la convocatoria de una sesión monográfica el próximo 6 de mayo en la Comisión General de Comunidades Autónomas para abordar la problemática de la Ley de Costas, según ha informado el PP.

La cita parlamentaria, a la que están invitados todos los Gobiernos regionales y el Ejecutivo central, tiene como objetivo debatir una norma que, según la portavoz, genera indefensión en los propietarios del litoral.

García, acompañada por parlamentarios nacionales de la Región de Murcia como Juan Luis Pedreño, Violante Tomás, Francisco Bernabé, Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga, ha avanzado que en dicha sesión se aprobará una iniciativa para exigir una "revisión ordenada, seria y consensuada" de toda la normativa costera.

Asimismo, pedirá la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial y que Francina Armengol libere las proposiciones de ley del PP que, según denuncia, la delegada del Gobierno en el Congreso tiene "secuestradas".

Durante un encuentro con afectados, la portavoz ha comparado la gestión de Pedro Sánchez con el chavismo al afirmar que "del 'exprópiese' hemos pasado al 'derríbese'" y ha criticado el uso de un "ecologismo de pacotilla para defender intereses ocultos".

Asimismo, ha reivindicado al PP como el partido de la "seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada" y ha subrayado que proteger el litoral "no puede significar arrasar con la vida de quienes forman parte de él".

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras Jorge García Montoro ha subrayado que "desde el Ejecutivo del presidente Fernando López Miras consideramos que las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar".

"No podemos admitir que los deslindes se basen en criterios arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican, tal y como lo estamos sufriendo en la Región de Murcia", ha señalado García Montoro, que ha expresado la preocupación del Gobierno regional por la situación de los afectados por la actual Ley de Costas.

"Por eso, las comunidades autónomas gobernadas por el PP hemos hecho frente común para solicitar la actualización de la normativa porque es necesario que se atiendan las particularidades y singularidades de cada área", ha remarcado.

Finalmente, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reafirmado su compromiso de agotar todas las vías legales para proteger las viviendas tradicionales de enclaves como Cabo de Palos, Los Nietos o Puntas de Calnegre. En este sentido, ha recordado que de las 600 familias afectadas en la comunidad, 400 pertenecen al término municipal de Cartagena.

"Vamos a seguir siendo vuestro altavoz para acabar con esta amenaza que os tiene sin dormir; no vamos a permitir que se destruya nuestro arraigo y nuestra herencia", ha sentenciado la regidora ante lo que ha calificado como "insensibilidad" del Ejecutivo central.