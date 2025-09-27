El PP contrapone su trabajo "al servicio de los españoles" con un 'Sanchismo' "ocupado en los juzgados

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha contrapuesto el trabajo del PP "al servicio de los españoles" durante este fin de semana en Murcia, "con un sanchismo ocupado en los juzgados: la mujer del presidente del Gobierno citada una vez más, para escarnio de Sánchez y todo su séquito, para vergüenza internacional".

Tellado, que está juntos a los 'barones' del PP en Murcia durante este fin de semana, afirma que esta reunión de Alberto Núñez Feijóo con los presidentes autonómicos del PP busca "recuperar el principio de igualdad real" frente "al feminismo de pancarta y campaña electoral que practica el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres".

El secretario general del PP cree que Sánchez "debe irse", ya que "políticamente está sentenciado desde hace tiempo, y permitir que los españoles elijan un Gobierno limpio", y ha recordado que las autonomías del PP representan al 70 por ciento de los españoles y están sirviendo de "salvavidas" ante "el naufragio del Gobierno de Sánchez".

Por otro lado, califica de "inaceptable" el fallo de las pulseras antimaltrato y, por ello, exige la dimisión de la ministra Ana Redondo y la realización de una auditoría externa del sistema empleado, así como que se trasladen los resultados a las comunidades autónomas. "Prometemos devolver al Gobierno de España la lucha por la igualdad real".

En otro orden de cosas, avanza que el PP está trabajando en un catálogo integral de soluciones que incluye un plan de contingencia para el servicio ferroviario, recuperar las indemnizaciones por retrasos en el AVE y, también, un Plan Nacional de Infraestructuras de Movilidad que vuelva a activar la "inversión perdida en estos años sin Presupuestos".

En este sentido, arremete contra Sánchez y el ministro Puente por llevar al servicio ferroviario al caos y por "abandonar" a la España rural, reduciendo las paradas y las frecuencias de los trenes.

Igualmente, considera la política migratoria "uno de los desafíos más grandes de España" en la actualidad y reafirma el compromiso del PP en "recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias, expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".

"Nos guiará una máxima: contribuir tiene que ser condición para permanecer. Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. El Ingreso Mínimo Vital nació para proteger a quien lo necesita de verdad, no para convertirse en efecto llamada", subraya.

Finalmente, dice que la gestión de la inmigración del Gobierno supone un "agravio" para las familias que cotizan, para los autónomos, para los parados que han contribuido al sistema y para "los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día".