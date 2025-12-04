El PP critica que el Gobierno "no ha ejecutado ni un solo euro" en actuaciones en la cuenca del Campo de Cartagena

Archivo - La Manga del Mar Menor - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El estado del Mar Menor también ha centrado varias intervenciones durante la sesión de Control al Gobierno regional celebrada este jueves en la Asamblea. El popular Jesús Cano ha preguntado al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, si considera suficientes las inversiones del Gobierno de España en la cuenca del Campo de Cartagena para evitar la entrada de agua dulce y arrastres al Mar Menor. Cano ha asegurado que el Ejecutivo central tiene "184 millones de euros previstos" para actuar en la cuenca y que "no ha ejecutado ni un solo euro", lo que, a su juicio, justificaría "pedir la dimisión de todos los responsables del Ministerio" con competencias en la laguna.

El diputado del PP ha afirmado que "no hay obras, no hay encauzamiento, no hay laminaciones, no hay diques, no hay restauración de ramblas, no hay nada", mientras Los Alcázares vuelven a inundarse y el Mar Menor recibe agua dulce y sedimentos cada vez que llueve. Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de guardar "en un cajón" el plan Vertido Cero, impulsado por el PP, y de sustituirlo por un marco de actuaciones "que tampoco han ejecutado", en contraste con los "alrededor de 55 millones de euros" que, según ha dicho, ha invertido la Comunidad Autónoma en el entorno del Mar Menor.

Vázquez ha admitido que el plan Vertido Cero "quedó en un cajón" y ha lamentado esa decisión, al considerar que era una herramienta para articular actuaciones entre todas las administraciones. Ha defendido que el Gobierno regional sigue avanzando con medidas como tanques ambientales, restauraciones hidrológico-forestales y proyectos de compra pública innovadora para la "desintoxicación" de las aguas superficiales, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y el CDTI.

El consejero ha recordado obligaciones aún pendientes por parte del Estado, como la renovación de la impulsión de la rambla del Albujón,por la que desembocan "más de 100 litros por segundo" al Mar Menor en periodos normales, la publicación del programa de actuación para recuperar el buen estado cuantitativo y cualitativo de las aguas del Campo de Cartagena o la corrección del real decreto de navegación, así como la ejecución de mejoras en las ramblas que vierten a la laguna. Ha advertido de que las restricciones a miles de hectáreas de regadío no han reducido el nivel freático del acuífero, que "sigue ascendiendo día a día", y ha insistido en la necesidad de actuar "urgentemente" sobre ese factor.

En otra pregunta, el diputado de Vox Alberto Garre ha pedido al mismo consejero que se pronuncie sobre el "estado de salud" del Mar Menor y le ha interpelado también por su participación en la elaboración de programas electorales del PP. Garre ha recordado los episodios de anoxia registrados entre 2016 y 2019 y ha criticado la proliferación de comisiones y consejos sin "un solo criterio unificado" para afrontar el problema, reprochando al presidente regional que "ha pasado olímpicamente de esto" y que "no se entera ni de lo que vende en sus programas electorales".

El consejero de Medio Ambiente ha respondido que ha participado en la elaboración de programas electorales del Partido Popular tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia, y ha admitido que "no hay una sola salud" del Mar Menor si se entiende la salud como ausencia de enfermedad. Ha recordado que se han producido episodios "graves" por desequilibrios en la laguna, con alta mortandad de peces y erosión del fondo bentónico, del que "todavía está recuperándose", pero ha defendido que las medidas implantadas están permitiendo una recuperación, aunque "desde un equilibrio muy frágil".

El consejero ha explicado que los informes de la Consejería de Salud sobre la calidad de las aguas de baño, que se aprueban semanalmente en el Consejo de Gobierno, indican que la laguna alcanza "la máxima categoría" en los parámetros analizados. Ha detallado que indicadores como oxígeno, clorofila, transparencia o salinidad muestran una evolución positiva, aunque se ven afectados por episodios de lluvias intensas, y ha puesto como ejemplo la "resiliencia adecuada" tras la entrada de "más de 15 hectómetros cúbicos" de agua en las últimas semanas.

No obstante, Vázquez ha alertado de que, en relación con la perturbación que supone el acuífero del Campo de Cartagena, "esa salud no solo no mejora, sino que empeora", porque la presión que ejerce sobre el Mar Menor "es cada vez mayor" y sigue aumentando el nivel freático. Ha reiterado que es "necesario extraer agua de ese acuífero" para disminuir esa presión y ha concluido que la recuperación del ecosistema es una tarea de todos, desde los agricultores del Campo de Cartagena y los vecinos de los municipios ribereños y del interior hasta las administraciones locales, regional y estatal.