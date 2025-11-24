PP critica que "quienes han hecho trizas el mercado de la vivienda pretenden entretenernos vendiéndo humo sin respaldo"

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu, ha acusado al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, de "pretender imponer en la Región el modelo fracasado del PSOE, ERC y Bildu", y ha incidido en que "la credibilidad del PSOE de Pedro Sánchez y de quienes siguen a pies juntillas sus órdenes y consignas en materia de vivienda es el cero absoluto".

El 'popular' ha hecho estas declaraciones tras la presentación de cinco medidas en materia de vivienda que ha realizado Lucas esta lunes.

Landáburu ha afirmado que "quienes han hecho trizas el mercado de la vivienda pretenden ahora entretenernos vendiéndonos humo sin respaldo ni credibilidad". "El delegado de Sánchez en la Región vuelve a demostrar por qué el PSOE no es la solución, sino el principal problema para el acceso a la vivienda, que empeoran con sus medidas erráticas e intervencionistas", ha señalado Landáburu, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"En la Región de Murcia no nos fiamos del PSOE ni de sus supuestas ayudas: cada vez que los socialistas anuncian algo, los murcianos saben que toca echarse a temblar", ha remarcado.

A Lucas le ha pedido "no vender humo a base de titulares, sino cumplir de una vez las 8.100 viviendas públicas que prometieron y que siguen sin aparecer por ningún lado".

El diputado ha afirmado que "mientras el PP y el Gobierno del presidente Fernando López Miras trabajan con rigor para facilitar el acceso a la vivienda en la Región, el PSOE se dedica a tumbar sistemáticamente todas nuestras propuestas y luego pretende dar lecciones con anuncios que ni tienen respaldo, ni planificación, ni credibilidad".

"OPORTUNIDAD DE ORO PARA PSOE Y VOX"

Respondiendo también a declaraciones de Vox sobre la Ley de Vivienda Asequible, Landáburu ha lamentado que "el desastre provocado por los sanchistas y el populismo de Vox impiden que tengamos en la Región 25.000 viviendas para jóvenes y familias".

Al hilo, ha remarcado que a PSOE y Vox se les ha presentado "una oportunidad de oro" para facilitar el acceso de los jóvenes y las familias a la vivienda en la Región y que "solo tienen que deshacer su pinza y dejar de bloquear la ley de vivienda accesible del Gobierno regional".

"Que abandonen su política del no por el no y permitan que se dé luz verde al proyecto de ley del Gobierno del presidente López Miras en la Asamblea, en cuyo proceso de trámite parlamentario podrán aportar sus propuestas", ha resaltado. "De lo contrario, tanto los socialistas de la Región con el señor Lucas al frente, como Vox, volverán a demostrar que no buscan solucionar el problema que más preocupa a los ciudadanos, sino que solo les interesa la vivienda en la medida en que puedan utilizarla como arma política contra el Gobierno regional y el Partido Popular", ha señalado Landáburu.

"Los jóvenes y las familias de la Región no necesitan ocurrencias en rueda de prensa; necesitan hechos, como los que ofrece el Partido Popular", ha concluido.