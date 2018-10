El PP denuncia la política económica del PSOE: "la de manos llenas para Cataluña y el puño cerrado para la Región"

Actualizado 28/09/2018 12:52:05 CET

Defiende que "el Gobierno de López Miras siempre ha reclamado una financiación justa para Murcia"

MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Nuria Fuentes, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación, acompañada del alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, para denunciar la nueva política económica que defiende el PSOE: "la de manos llenas para Cataluña y el puño cerrado para la Región".

"Si antes era Zapatero, hoy es Pedro Sánchez", ha dicho Fuentes para remarcar que "cambia el nombre pero no el apellido, el PSOE", a lo que ha añadido que "hace unos días se conocía que el Gobierno de Sánchez comprometía 1.500 millones de euros para el gobierno de los independentistas, mientras la Región de Murcia es la eterna olvidada. Los murcianos recibimos 135 euros al año menos que la media nacional",.

Por ello, ha afirmado que "el Gobierno del presidente López Miras siempre ha reclamado una financiación justa para los murcianos", y ha aclarado que "lo hizo cuando gobernaba el Partido Popular y lo hace ahora que es el Partido Socialista el que está en Moncloa".

Se trata, ha explicado la portavoz regional de "un sistema de financiación que condena a la Región de Murcia al último lugar en financiación por habitante junto con la Comunidad Valenciana", porque ha precisado, "para el PSOE los murcianos estamos al final de la lista".

DÉFICIT

En relación al déficit en la Región de Murcia, Fuentes ha reprochado a los partidos de la oposición que "hoy saldrán criticando" que "el déficit en los últimos 6 años se ha visto reducido un tercio".

Asimismo, ha explicado que la reducción no ha sido posible "gracias a la dotación de más recursos sino a la buena gestión del Ejecutivo regional y políticas económicas acertadas que han posibilitado que la Región de Murcia lidere el crecimiento económico nacional y se genere empleo".

En este punto, se ha dirigido al resto de fuerzas políticas y ha indicado al PSOE que, "si realmente le preocupa tanto el déficit, la deuda y la Región de Murcia, debe utilizar un mismo discurso aquí y en Madrid", por lo que ha enviado una misiva al delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa. "Está en sus manos resolver este problema de financiación autonómica, porque se trata de problema de Estado", ha precisado.

Lo que ocurre, ha subrayado, la dirigente del PP, es que "nos encontramos ante un Gobierno de España que se cae a pedazos y no puede dedicarse a solucionar los problemas de las comunidades autónomas sino intentar que Pedro Sánchez siga sentándose en el sillón de la Moncloa".

Igualmente, ha recordado a Podemos que "el problema no está en el PP sino en el Ejecutivo de la Nación y que cuando le interesa retuercen el brazo al PSOE en según qué temas, así que deben hacerlo con el de la financiación, no solo de la Región sino de toda España". Y a Ciudadanos les ha criticado porque "cualquier problema es siempre de los demás", por lo que ha dicho "que se trata de un problema cuya solución está en el ámbito nacional".

Asimismo, ha afirmado de forma clara que lo que "el PP y el presidente López Miras no van a hacer lo que PSOE y Podemos pretenden que hagamos, y es subir impuestos; que es lo que ellos hacen", una política que ha definido de "fácil" del que "no sabe gestionar y del que no tiene ninguna idea política positiva para su país".

"En esta Región se van a seguir bajando impuestos y continuaremos manteniendo nuestra Política Social pero exigimos igual trato que otras comunidades porque, no se puede dar mucho a una región y olvidar a otras". Ha enfatizado que "los murcianos no queremos un euro más que el resto pero tampoco uno menos del que nos corresponda".

"Esto lo hemos pedido siempre sin tener en cuenta el color del partido que esté gobernando España, esperamos que aquellos, que si cambian el discurso según quien gobierne, tengan altura de miras altura de Estado y de Región y antes de culpar al PP, piensen ya que están en el Gobierno si quieren hacer algo para financiarnos de forma justa", ha manifestado.

Durante su intervención, Fuentes ha explicado que "el anterior Gobierno del PP se comprometió en la conferencia de Presidentes de enero a resolver este problema iniciando este año los trabajos para hacerlo", pero hoy, ha lamentado "el PSOE ha enterrado esos trabajos".

Al respecto, ha indicado que "en esta negociación con las Comunidades Autónomas el Gobierno del Partido Popular y el presidente del Ejecutivo autonómico va a ser tremendamente reivindicativo para que los murcianos tengan una financiación adecuada que garantice la prestación de los mejores servicios públicos".

Por ello, la portavoz regional del partido considera que "el Gobierno regional cree que es necesario un Ejecutivo en Madrid que, con visión de Estado, aborde los grandes temas de España, entre ellos la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y su autonomía financiera en su conjunto".

Un gobierno, ha precisado, que "desgraciadamente no tenemos". Así ha finalizado subrayando que lo que "hoy tenemos es un partido socialista entregado a Podemos y los independentistas, algo que estamos comprobando todos los días".