PP dice que "la obligación de atender en catalán es una nueva concesión de Sánchez a Puigdemont"

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Pepa Carreño, ha denunciado que la obligación de atender en catalán "es una nueva concesión de Pedro Sánchez al prófugo Puigdemont que castiga a las empresas".

Carreño, que ha anunciado la presentación de una moción en la Asamblea contra este último acuerdo del presidente del Gobierno de España con el independentismo catalán, ha señalado que "una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, Sánchez antepone sus intereses por encima de los de los españoles, y esta vez le ha tocado a quienes con mucho esfuerzo crean riqueza y empleo".

A su juicio, "esta nueva claudicación de Sánchez a cambio de su permanencia en el poder supone otra sobrecarga para las empresas, que llega en un momento en el que los empresarios reclaman justo lo contrario: simplificación administrativa, menos burocracia y más competitividad".

"Bastante tienen ya las empresas con mantenerse a flote pese a la asfixia fiscal al que les somete Sánchez en un entorno cada vez más difícil, como para que ahora les añadan más impedimentos sin sentido", ha añadido.

Y es que, señala, "los únicos que se benefician de esta medida extravagante son los socios independentistas del Partido Socialista, que son los que mantienen a Pedro Sánchez en el poder, al que se aferra cada vez más desesperadamente el actual inquilino de la Moncloa".

Lamenta que de nuevo se vea "el claro contraste entre dos formas distintas de gobernar". "Mientras el Gobierno de España está centrado en tapar sus casos de corrupción y contentar a los independentistas para seguir en el sillón a toda costa, el Gobierno del presidente Fernando López Miras impulsa la cuarta ley de simplificación administrativa, que continúa eliminando trabas y burocracia a los que generan riqueza, empleo y crecimiento económico", ha explicado.

Carreño se ha preguntado si "tiene algo que decir el nuevo delegado de Sánchez en la Región sobre esta absurda sobrecarga a los empresarios murcianos", o bien, "y una vez más, agachará la cabeza y dirá amén al último atropello de quien le ha puesto ahí para hacer propaganda del sanchismo en la Región".

Por ello, ha advertido que desde el PP y el Gobierno regional "no vamos a quedarnos de brazos cruzados y utilizaremos todas las herramientas posibles para frenar esta última imposición, que entendemos que es un ataque a la libertad de empresa".