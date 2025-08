El PP exige en Europa "protección real para los sectores estratégicos de la Región de Murcia"

Defienden que los productos agroalimentarios se encuentren dentro del arancel cero

MURCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular, Maravillas Abadía, ha reclamado este sábado "transparencia, claridad y protección real para los sectores estratégicos de la Región de Murcia" en el marco del nuevo acuerdo comercial que ha sido también respaldado por Pedro Sánchez. "No vamos a tolerar que se utilice el campo como moneda de cambio", ha afirmado con contundencia.

Abadía ha reconocido que el acuerdo puede aportar estabilidad frente a una guerra arancelaria que habría sido desastrosa para Europa, pero ha advertido de que "es un pacto incompleto, con importantes incógnitas y con enormes vacíos que afectan directamente al campo, al vino y a productos clave para la Región de Murcia".

En este contexto, ha explicado que "queda mucho camino por recorrer hasta que entre en vigor, y ahí el Partido Popular va a estar en defensa de los intereses de la Región para que los productos agroalimentarios se encuentren dentro de los productos con arancel cero. "Exigiremos lo que es de justicia, ¿puede decir lo mismo el señor Sánchez en el Consejo Europeo?", ha preguntado.

La eurodiputada ha acusado al PSOE de guardar silencio por cálculo político mientras se pone en riesgo el modelo productivo europeo. "No vamos a aceptar lecciones de quienes, por fanatismo ideológico, están dispuestos a poner en riesgo la soberanía alimentaria de Europa. Mientras el PSOE calla, el PP da la cara por nuestros agricultores, aquí y en Bruselas", ha sentenciado.

De hecho, el PP lidera una propuesta de Política Agraria Común ambiciosa y coherente basada en dos pilares sólidos -ayudas directas y desarrollo rural-, con menos burocracia y más incentivos, con un presupuesto propio e independiente y con una perspectiva hídrica realista, centrada en la inversión en infraestructuras. "Frente a nosotros, un PSOE que ha criminalizado al campo por motivos ideológicos y ha renunciado a defenderlo cuando más falta hacía", ha remarcado Abadía.

Asimismo, ha exigido a la vicepresidenta Teresa Ribera que deje de esconderse y se pronuncie con claridad: "¿Está del lado de los agricultores o del recorte aprobado por la Comisión Europea de la que es vicepresidenta? Ya no vale mirar hacia otro lado".

DECRETO ARANCELES

En este marco, ha recordado que el decreto de aranceles de Pedro Sánchez "no da tranquilidad a las empresas. Es un parche ineficaz que supone más deuda, más préstamos y avales para endeudar aún más a las empresas. Las ha engañado con un supuesto plan de aranceles que no resuelve el problema de fondo y no ha escuchado a los sectores como sí hizo el PP", ha denunciado Abadía.

El Gobierno de Fernando López Miras ha demostrado un compromiso real y sostenido con las empresas de la Región, actuando con datos, medidas y anticipación porque el "acuerdo no puede suponer un retroceso para sectores como el agroalimentario o el industrial, fundamentales en la Región de Murcia".

Abadía ha puesto en valor la creación del Comité de Aranceles, que monitoriza en tiempo real el impacto de las medidas comerciales, y la movilización de más de 8 millones de euros en apoyo a la internacionalización, son ejemplos claros del liderazgo regional.

Además, con programas como 'Lead Generation', la Región no solo protege a sus exportadores, sino que atrae inversión extranjera directa, reforzando así su resiliencia económica.