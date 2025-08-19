PP exige al Gobierno "acabar con el agravio" y reconocer a Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El PP, a través de sendas mociones en la Asamblea Regional, ha pedido al Gobierno de España que reconozca a la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo y que "acabe con al agravio entre cuerpos", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El diputado Alfonso Fernando Cerón, defensor de las iniciativas, ha explicado que sus reivindicaciones van en la línea de lo que llevan solicitando "desde hace tiempo" los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, en su petición también de la jubilación anticipada.

Cerón ha indicado que "el Gobierno de Sánchez, en lugar de distinguir como es debido a quienes se juegan la vida a diario por nuestra seguridad, no atiende a sus demandas y pone cada vez más impedimentos a su trabajo".

Así, ha explicado que el Real Decreto que publicó en mayo el Gobierno tras la sentencia que dio razón a JUPOL, JUSAPOL y JUCIL en relación a la jubilación anticipada, recoge el mecanismo legal, "pero excluye a los policías nacionales que entraron antes del 2011 y a todo el Cuerpo de la Guardia Civil".

"Un maltrato hacia nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado absolutamente inadmisible, y que no ha hecho sino aumentar", ha remarcado Cerón, que ha denunciado "la persecución socialista a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la investigación de la corrupción que cerca a Pedro Sánchez, su familia, su partido y su Gobierno".

"Es un sinsentido que sean considerados de riesgo profesiones como cantantes, artistas, personal de vuelo, trabajadores ferroviarios o profesionales taurinos, entre otros, y no quienes son garantes de nuestra seguridad y nuestras libertades", ha apostillado.

Cerón ha destacado que "son dos cuerpos ejemplares, eficaces y profundamente respetados por los españoles, que valoran su entrega, su profesionalidad y el papel esencial que desempeñan en la seguridad y la convivencia", por lo que "el Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado".