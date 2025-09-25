El PP exige a Lucas que explique en la Asamblea "cuántas mujeres han quedado desprotegidas por las pulseras chapuceras"

Archivo - Segado (PP): "Sánchez vuelve a utilizar el dinero de todos los españoles para promocionar a candidatos del PSOE" - PP - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El PP ha pedido la comparecencia en la Asamblea Regional del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, para que explique "cuántas mujeres maltratadas de la Región han quedado desprotegidas por las pulseras chapuceras del Gobierno de España", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El portavoz 'popular' Joaquín Segado ha exigido a Lucas "que deje de esconderse y dé la cara de una vez". "Sus mentiras y su vergonzoso silencio no tapan la escandalosa negligencia de un Gobierno central cuyo feminismo se cae a trozos", le ha reprochado.

Al hilo, ha señalado que "queremos saber cuántas mujeres en la Región de Murcia llevan estas pulseras y cuántas han quedado al descubierto, y cuál ha sido el riesgo que ha sufrido cada una de ellas", y ha denunciado que "todo el relato socialista está lleno de vacíos y negligencias.

"Compraron las pulseras de seguimiento de los maltratadores en AliExpress, y lo que sí sabemos con certeza es la desprotección que han sufrido muchas mujeres", ha añadido Segado, que ha criticado que "conocían los fallos en el sistema, los errores de geolocalización, la deficiente cobertura, y no hicieron nada para solucionarlo".

"Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez sigue sin asumir ninguna responsabilidad, pese a que la ministra de Igualdad ha sido reprobada en el Congreso de los Diputados", ha agregado.

Por último, ha señalado que "el delegado de Sánchez en la Región continúa sin dar ninguna explicación" a "una gestión nefasta, cero transparencia y falso feminismo que son marca de la casa del Partido Socialista de Pedro Sánchez".