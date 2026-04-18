El PP exige un refuerzo de la plantilla en el puesto fronterizo del Aeropuerto de cara al verano

La diputada nacional del Partido Popular Isabel Borrego ha mantenido un encuentro con representantes del Sindicato Unificado de Policía - PP

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular, Isabel Borrego, ha mantenido un encuentro con representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para abordar la "situación crítica" en el puesto fronterizo del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM), especialmente ante el incremento de la actividad aeroportuaria durante la temporada estival y la llegada de vuelos extracomunitarios.

Los policías alertaron en la reunión de un déficit de personal en el puesto fronterizo. Según el Catálogo Teórico Oficial, deberían estar asignados 31 efectivos, aunque actualmente solo hay 23 operativos. A ello se suman 9 bajas y vacantes. Los policías han advertido de que esta situación podría provocar una "saturación de las instalaciones y un riesgo para la seguridad".

Para garantizar el funcionamiento mínimo del servicio se requieren al menos seis agentes por turno, pero con la plantilla actual resulta "imposible" cubrir de forma adecuada la primera y segunda línea de control, así como las tareas administrativas.

Borrego ha destacado que el aeropuerto regional tiene la peor ratio de carga de trabajo en España. "La Región presenta actualmente un ratio de 21.564 pasajeros por cada policía nacional, superando el límite crítico de seguridad establecido en 20.000 pasajeros por agente", ha detallado.

Con un volumen de 495.981 pasajeros y una dotación de 23 efectivos, que supone una "presión operativa significativa" se podría comprometer la eficacia y la seguridad en los controles, especialmente con alta demanda. "Nuestro aeropuerto es el único de su categoría operando por encima de la cifra máxima permitida para un control fronterizo seguro y ágil".

"La situación actual evidencia una clara paradoja en la distribución de recursos entre aeropuertos. Mientras que el de Castellón tiene una carga operativa mínima limitada a un único vuelo semanal, el de la Región de Murcia dispone de apenas 23 agentes, tres más que Castellón, a pesar de soportar una actividad notablemente superior, con seis vuelos semanales con Marruecos y un flujo constante de pasajeros procedentes del Reino Unido", explica Borrego.

La Jefatura trata de compensar el déficit de personal mediante la comisión de servicio de efectivos de otras unidades, lo que implica descapitalizar otros departamentos para poder mantener el funcionamiento de la frontera. Sin embargo, esta situación resulta especialmente preocupante ante la entrada en vigor del sistema EES (Entry/Exit System), ya que las instalaciones obsoletas y la falta de inversión por parte de AENA hacen prever un colapso en los controles fronterizos debido a las nuevas exigencias biométricas europeas.

Ante este escenario, se plantean tres medidas. Por un lado, que el Ministerio del Interior debe acometer una ampliación del Catálogo de Puestos de Trabajo del AIRM, para ajustarlo al volumen real de pasajeros, así como la cobertura de las siete vacantes existentes.

Por otro lado, AENA debe asumir su responsabilidad mediante la ejecución de inversiones destinadas a reformar la zona de llegadas, implementar una señalética adecuada y adaptar las infraestructuras a los requerimientos del sistema EES.

Los diputados y senadores regionales han solicitado información sobre los efectivos de la Policía Nacional en el aeropuerto de Corvera en relación con la implantación del nuevo sistema de control fronterizo europeo, mediante el registro de iniciativas en las Cortes. Los parlamentarios alertan de que esta nueva operativa, unida al aumento de vuelos internacionales, requiere un refuerzo de medios humanos para garantizar la fluidez y la seguridad en los controles.

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LAS COMISARÍAS

Por otro lado, los diputados y senadores del PP por la Región de Murcia han registrado en la Cámara Baja una serie de iniciativas parlamentarias dirigidas al Gobierno de España. Entre las cuestiones planteadas, se pregunta sobre el cierre de la Comisaría de Policía Nacional de El Carmen (Murcia), las alternativas de ubicación propuestas por el Ayuntamiento de Murcia y los plazos previstos para su sustitución y puesta en funcionamiento.

Asimismo, se interesan por los plazos de ejecución de las obras de la nueva Comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla, así como por los horarios de atención para la presentación de denuncias en las distintas comisarías de la ciudad de Murcia y cuáles de ellas prestan servicio 24 horas.

NECESIDAD DE ACTUALIZAR LAS DIETAS

Asimismo, los policías han denunciado la urgente necesidad de actualizar las dietas por servicio destinadas a alojamiento y manutención. Borrego ha recordado que las cuantías actuales se encuentran "completamente desfasadas respecto al coste de vida real", lo que provoca que muchos policías tengan que asumir gastos de su propio bolsillo durante sus desplazamientos oficiales. "No es admisible que quienes garantizan nuestra seguridad se vean obligados a pagar por trabajar", ha señalado.

"Es fundamental garantizar una compensación justa y acorde a la realidad económica actual, que permita a nuestros policías desempeñar su labor sin perjuicio personal", ha añadido. Desde el PP se ha subrayado la importancia de atender esta reivindicación histórica del colectivo policial, reiterando su apoyo a medidas que dignifiquen sus condiciones laborales y refuercen el reconocimiento a su labor diaria.