PP exige saber qué avisos recibió Lucas sobre la llegada de pateras y qué hizo para evitarlo

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha exigido hoy al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que informe sobre las alertas que recibió este verano acerca de la llegada de 'narcolanchas' de inmigrantes a las costas de la Región y, especialmente, sobre qué medidas adoptó para impedir que la Región "se haya convertido en un coladero de 'taxipateras'".

El parlamentario ha recordado que Pedro Sánchez reconoció en su comparecencia en el Congreso que había recibido numerosas alertas sobre la llegada de este tipo de embarcaciones a las costas de la Península y Baleares. "Queremos saber cuántas de esas alertas correspondían a la Región de Murcia, si fueron atendidas y qué actuaciones se pusieron en marcha", ha señalado.

Porque, ha advertido, en las últimas dos semanas y media han llegado a las costas de la Región 21 pateras con 650 personas a bordo. Díez de Revenga ha reclamado al delegado del Gobierno que explique si esas advertencias fueron ignoradas, como ha ocurrido en otros puntos del territorio nacional, o si se adoptó algún dispositivo específico para hacerles frente. "La realidad es que durante todo el verano hemos asistido a un goteo constante de embarcaciones cargadas de inmigrantes que llegan a nuestras costas".

"Lucas tiene que explicar qué información tenía el Gobierno de España, cuándo la recibió y qué hizo con ella", ha afirmado. "No estamos hablando de hechos aislados, sino de un fenómeno que está siendo aprovechado por las mafias y que exige una respuesta contundente del Estado", ha añadido.

El senador popular ha subrayado que "el delegado del Gobierno no puede dedicarse exclusivamente a hacer oposición a López Miras". "Francisco Lucas tiene una responsabilidad y entre sus obligaciones está garantizar la seguridad de nuestras costas, impedir que la frontera siga siendo un coladero y asegurar que la Guardia Civil dispone de los medios necesarios para hacer frente a las mafias que operan con estas embarcaciones", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que la Guardia Civil ha pasado "demasiado tiempo sin disponer de una embarcación rápida en condiciones para perseguir y atajar la llegada de estas narcolanchas reconvertidas en taxipateras". "Ahora acabamos de asistir a un episodio especialmente grave, con varios agentes heridos tras ser embestidos y con la embarcación que había presentado el propio delegado del Gobierno dañada", ha apuntado.

"¿VOLVEMOS A ESTAR SIN LANCHAS RÁPIDA?"

Por ello, pregunta directamente a Lucas: "¿Significa esto que volvemos a estar sin lancha rápida? ¿Qué medios tiene ahora mismo la Guardia Civil para responder a estas llegadas?".

Díez de Revenga ha lamentado que "los agentes de la Guardia Civil estén teniendo que enfrentarse a embarcaciones utilizadas por las mafias con unos medios que, en demasiadas ocasiones, son claramente insuficientes". "No se puede combatir a organizaciones criminales perfectamente organizadas y que utilizan embarcaciones cada vez más potentes con medios precarios o insuficientes", ha advertido.

A su juicio, "la seguridad de los guardias civiles y la protección de nuestras costas no pueden depender de parches ni de anuncios propagandísticos; necesitan recursos, planificación y una respuesta firme del Gobierno de España".