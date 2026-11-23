Preferencias sobre la persona que debería presidir el Gobierno (% del total) - CEMOP

MURCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ganaría las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la Región de Murcia con el 36,6% de los votos y cuatro escaños, mientras que Vox (29,4%) y el PSOE (22,4%) empatan en la disputa por el décimo diputado en juego, según el adelanto del Barómetro de Otoño del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP).

De acuerdo con la estimación de voto del estudio, elaborado a partir de 820 entrevistas realizadas entre el 9 y el 19 de noviembre con una participación estimada del 73%, los nueve primeros escaños de la circunscripción estarían definidos con cuatro para el PP, tres para Vox y dos para el PSOE.

El décimo escaño se decide por menos de una décima de cociente en el reparto D'Hondt entre el tercer representante socialista (7,47) y el cuarto de Vox (7,35), lo que equivale a unos 740 votos.

Por detrás de las tres principales fuerzas, el Frente Amplio-Sumar-IU obtendría el 5,4% de los sufragios y se quedaría sin representación en el Congreso al necesitar superar el 7% para entrar en el reparto. El resto de candidaturas sumarían el 6,2%, con Se Acabó La Fiesta (SALF) rozando la barrera legal del 3% (2,9%) y Podemos por debajo de ese umbral. En todas las simulaciones del CEMOP, el bloque de PP y Vox suma al menos siete de los diez escaños en liza.

INDECISIÓN EN EL BLOQUE DE LA DERECHA

El estudio refleja una elevada predisposición a acudir a las urnas, ya que el 81,1% asegura que votará "con toda seguridad" y otro 8,7% afirma que "probablemente sí" lo hará. No obstante, entre quienes manifiestan intención de participar, el 27,3% aún no ha decidido su papeleta, una cifra superior al 17% de indecisos registrado en el barómetro preelectoral de julio de 2023.

La duda se concentra fundamentalmente dentro de los mismos bloques ideológicos (63,7%), frente al 17,5% que vacila entre derecha e izquierda. En concreto, casi la mitad de los indecisos que citan dos opciones (46,7%) duda entre votar al PP o a Vox, mientras que el 16,2% lo hace entre el PSOE y el Frente Amplio, y el 13,5% entre PP y PSOE.

Por perfiles, los menores de 45 años, las personas situadas en el centro ideológico y los hogares con rentas inferiores a 1.100 euros mensuales presentan los mayores niveles de indecisión o menor movilización.

COALICIÓN PP-VOX, LA OPCIÓN CON MÁS RESPALDO

Respecto a la gobernabilidad del país tras el 29-N, la opción preferida por los encuestados en la Región es un Ejecutivo de coalición entre el PP y Vox (32,5%), seguida de un Gobierno del PP en solitario (24,3%). A mayor distancia se sitúan un Gobierno del PSOE en coalición con otras formaciones de izquierda (16,8%) y un Ejecutivo socialista en solitario (8,5%).

Sin embargo, la fórmula de pacto entre populares y Vox divide casi por la mitad a los votantes que apoyaron al PP en 2023: el 48,1%prefiere que su partido gobierne en solitario frente al 45,3% que aboga por compartir el Ejecutivo con la formación de Santiago Abascal.

FEIJÓO LIDERA LAS PREFERENCIAS PRESIDENCIALES

En cuanto al liderazgo nacional, Alberto Núñez Feijóo es el candidato preferido para presidir el Gobierno de España por el 26,8%de los murcianos, ocho puntos por delante de Santiago Abascal (18,6%) y doce sobre Pedro Sánchez (14,3%), mientras que Ada Colau (3,2%) e Irene Montero (0,5%) cierran la lista. Por tramos de edad, Abascal es la primera opción entre los menores de 45 años y Feijóo lidera a partir de esa franja.

Ninguno de los cinco dirigentes nacionales alcanza el aprobado en el termómetro de sentimientos del CEMOP, medido en una escala de cero a diez. Feijóo obtiene la puntuación media más alta con un 4,5, seguido de Abascal con un 4,0 -líder que genera mayor polarización-, Pedro Sánchez con un 2,4, Ada Colau con un 2,1 e Irene Montero con un 1,7.