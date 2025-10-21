PP: "Tras haber dejado sin agua potable a 100.000 personas durante diez días, ¿de qué presume el señor Lucas?"

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional Carlos Albaladejo, se ha preguntado que "tras haber dejado sin agua potable a 100.000 personas de la Región durante diez días, ¿de qué presume el señor Lucas?" después de que este afirmara esta mañana que está "centrado en resolver esta crisis".

Albaladejo ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se "autofelicita" después de "haberles secuestrado el acceso al agua" a los vecinos de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, y pedanías de Torre Pacheco y Murcia".

Así, el diputado ha afirmado que Lucas "ha estado durante este tiempo desaparecido y sin dar explicaciones" y ha asegurado que "ahora pretende ponerse una medalla y que, encima, le felicitemos y le demos las gracias", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Al hilo, Albaladejo ha felicitado a los ayuntamientos afectados "por haber garantizado que sus vecinos tengan agua frente a la inoperancia y el abandono de la Mancomunidad y el Ministerio de Transición Ecológica".

"Lo que necesitan el Mar menor y los vecinos para no sufrir cortes de agua son inversiones del Ministerio de Transición Ecológica, no las medallas que se autoimpone Lucas", ha concluido el diputado regional.

"La realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido con el cinturón verde, tampoco ha ejecutado ningún filtro verde un año y medio después de que Teresa Ribera los anunciara a bombo y platillo, y tampoco ha encauzado las ramblas", ha señalado Albaladejo. "Y por no actuar en la rambla de Cobatillas, los vecinos del Mar Menor llevan diez días sin agua duchándose con garrafas, una auténtica vergüenza de la que el señor Lucas debería dar alguna explicación", ha apostillado.