El PP insiste en que ya se han dado explicaciones "con transparencia" sobre la 'trama de las prótesis'

La diputada regional del Partido Popular Mª. Carmen Ruiz Jódar - PP

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Mª. Carmen Ruiz Jódar ha remarcado, en respuesta a los socialistas de la Región, que "se han dado ya todas las explicaciones con total transparencia, y la consejera de Salud ha comparecido en la Asamblea Regional, mientras el delegado de Sánchez en la Región se esconde de la prensa y huye para no tener que hablar de la corrupción de su jefe".

Ruiz Jódar ha reaccionado así después de que la portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, haya anunciado que su formación, como acusación popular, ha pedido la realización un informe pericial de la UDEF sobre todas las prótesis vasculares implantadas en la Región de Murcia desde 2018, tanto en centros públicos, como privados, y la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, y a toda la cúpula del Servicio Murciano de Salud (SMS) que tenía responsabilidades durante los hechos investigados en la conocida como 'trama de las prótesis'.

"Como acaba de acreditar la Justicia, fue el PSOE el que puso en riesgo la vida de los ciudadanos con su gran trama corrupta de las mascarillas en plena pandemia del Covid", ha criticado la diputada 'popular'.

A su juicio, los socialistas de la Región "pretenden tapar con sus cortinas de humo toda la corrupción que asola al sanchismo, y más en concreto que Ábalos y su banda, es decir, desde el Gobierno de Sánchez, robaron a costa del material sanitario mientras los españoles morían por miles, como ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo".

"Por tanto, lecciones del PSOE, de quienes buscan desviar la atención para ocultar sus tramas de corrupción haciendo uso de las peores prácticas mafiosas, ninguna", ha apuntado Ruiz Jódar.

En este sentido, ha pedido "que dejen ya de enredar, ensuciar, enfangar y de confundir a la población con sus bulos y mentiras, y que permitan de una vez que la Justicia haga su trabajo". "La verdad que piden los españoles es saber a qué se ha dedicado el 'ONE', que cada día está más cercado por las investigaciones de las tramas corruptas que lo rodean", ha añadido.

Ruiz Jódar, ha insistido en que la Justicia está investigando "gracias a que el propio Gobierno regional destapó y denunció el presunto fraude económico, en el que no hay ningún político implicado". Además, ha destacado que "los pacientes están siendo revisados y su salud está plenamente protegida".

"Que dejen de politizar e interferir en la labor de la Justicia, que es a lo que están acostumbrados, bien desde las cloacas o atacando públicamente a los jueces cuando no les gustan sus sentencias", ha exigido la diputada del PP.

"Afortunadamente, nosotros no somos como el PSOE y colaboramos con la Justicia para esclarecer cualquier posible irregularidad", ha concluido.