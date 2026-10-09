El PP de Lorca denuncia la venta del suelo público en Carraclaca a un fondo privado por parte del Gobierno central

El presidente del PP en Lorca y alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, en Carraclaca - PP DE LORCA

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca y presidente local del PP, Fulgencio Gil, ha denunciado que el Gobierno de España ha vendido a un fondo privado la totalidad del suelo público propiedad del Ministerio de Defensa en el paraje de Carraclaca, en el marco de una operación celebrada mediante subasta el pasado miércoles que ha supuesto un ingreso de dos millones de euros para el Ejecutivo central.

En un comunicado, Gil ha recordado que el Ayuntamiento había solicitado este espacio "para uso y disfrute de todos los lorquinos en repetidas ocasiones, incluso con mociones en el Pleno del Consistorio Municipal" y ha incidido en que el Gobierno central "ha preferido hacer caja con estos terrenos y nos ha robado Carraclaca".

"Todo fue una mentira, una falsedad tras otra y un engaño, desde el primer día, igual que su gobierno", ha dicho el presidente del PP lorquino, quien ha detallado la evolución de los anuncios sobre la parcela.

"En 2017, el PSOE prometió una zona de ocio. En 2020, un Centro Logístico del Ministerio de Defensa. En 2021 querían poner un hospital. En 2023 anunciaron que iban a urbanizarlo todo y a levantar 900 pisos. En 2025 dijeron que estaban analizando los terrenos, y en 2026 han actuado como un especulador inmobiliario, de esos a los que dicen combatir, y lo han vendido a un subastero", ha remarcado.

A su juicio, la cronología muestra que el PSOE "ha convertido este proceso en un culebrón que ha rematado con el peor final posible", un procedimiento en el que "han prevalecido el egoísmo y el afán recaudador del gobierno del PSOE".

Asimismo, Gil ha denunciado que "el PSOE ha mercadeado con total vulgaridad con los terrenos que tenía que haber entregado a los lorquinos, como tantas veces se le había pedido desde el Pleno del Ayuntamiento, haciendo oídos sordos al clamor de la sociedad lorquina".

En relación con las políticas de vivienda, el alcalde ha aseverado que "el problema de la vivienda en España es Pedro Sánchez". Según ha expuesto, la gestión estatal ha provocado "que en los últimos 8 años se realicen en nuestro país un centenar de desahucios cada día", ha "disparado" el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, "alcanzando cifras inasumibles" y ha causado "una caída en picado de la oferta".

Por último, Gil ha alertado de que el Ministerio de Defensa mantiene en subasta otros dos solares que suman alrededor de 2.400 metros cuadrados en la calle Fuente del Oro del barrio de Apolonia, donde, según ha precisado, el Ejecutivo central también prometió la edificación de viviendas.

El regidor ha anticipado que intentarán "impedir de todas las formas posibles que Lorca también pierda estos solares", aunque ha admitido que "con el precedente de Carraclaca, las esperanzas son pocas, hemos de ser realistas".