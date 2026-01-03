PP Murcia destaca "la mayor inversión de la historia en pedanías", con un contrato único de mantenimiento de via pública

MURCIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Murcia ha destacado que desde el Ayuntamiento de Murcia "está ejecutando la mayor inversión de la historia en las pedanías del municipio y ejecutando proyectos emblemáticos que están mejorando de manera tangible las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos".

"Frente a la inacción socialista, el Equipo de Gobierno se encuentra actualmente en fase de adjudicación del mayor contrato de mantenimiento y conservación de la vía pública en pedanías de toda la historia, una actuación sin precedentes que garantizará el cuidado continuo de carriles, calles y espacios públicos", han aseverado.

Para los 'populares' el PSOE comienza el año 2026 "tal y como terminó 2025: ofreciendo solo titulares vacíos y alarmismo, mientras el Partido Popular responde con hechos, inversión y compromiso real con las pedanías y la huerta de Murcia". "Este discurso forma parte de un falso mantra del PSOE, el mismo partido que cuando gobernó destinó cero euros a inversiones reales en las pedanías y hoy pretende dar lecciones que nunca aplicó", añaden.

Y es que, según han indicado, "mientras el PSOE vive instalado en el ruido, los titulares nacionales por escándalos, tramas y un liderazgo cada vez más cuestionado, el Partido Popular está centrado en lo que importa: invertir, gestionar y mejorar la vida de los vecinos".

"Nunca antes las juntas municipales habían dispuesto de tantos recursos como ahora, con 12,6 millones de euros que contempla el nuevo contrato de mantenimiento de la vía pública en los próximos cinco años, garantizando mayor celeridad y autonomía para los presidentes de las Juntas Municipales y lo que supone una inversión sin precedentes para las pedanías del municipio de Murcia", subrayan.

Por otro lado, ponen en valor el impulso del equipo de Gobierno del PP de otro contrato "pionero" para el mantenimiento de los 90 colegios ubicados en las pedanías, "que reduce los tiempos de respuesta para resolver incidencias y da más autonomía a las Juntas Municipales para reducir los trámites".

Este contrato tiene por objetivo atender las necesidades de mantenimiento de los centros educativos y garantizar el buen estado de estas infraestructuras, incluyendo la reparación y sustitución de cristales y persianas, así como el mantenimiento general de los colegios públicos del municipio, "algo que desatendió completamente el PSOE durante sus dos únicos años de gobierno en el municipio", apuntan desde el PP de Murcia.

"El PSOE de Murcia debería preocuparse menos por inventar abandonos y más por poner orden en su propio partido, cuyo líder parece tener los días contados políticamente y cuya credibilidad se diluye a golpe de escándalo. A las pedanías no se las defiende con notas de prensa vacías, sino con inversión, trabajo y compromiso. Y en eso, el PSOE no está para dar lecciones", han concluido.