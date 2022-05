PP Murcia emprende acciones legales contra el Ayuntamiento "por usar medios institucionales para lanzar bulos"

MURCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha emprendido acciones legales para detener el "uso partidista" que están haciendo PSOE y Cs de los medios y canales públicos oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Murcia, "en su campaña de acoso y derribo contra el Partido Popular con mentiras e insidias".

El PP ha denunciado por dos vías "la utilización partidista" de notas de prensa, web y redes sociales ante el Consejo de la Transparencia y ante el Consejo de Publicidad y Comunicación Institucional, a quienes les ha solicitado que exijan al PSOE que cese de inmediato estas prácticas.

Desde la moción de censura, indican los 'populares', "la izquierda que asaltó La Glorieta ha convertido los canales y cuentas institucionales de prensa del Ayuntamiento en un altavoz para difundir bulos y calumnias con fines políticos, en lugar de utilizarlos para informar a la ciudadanía acerca de asuntos de interés general y público".

La Ley 13/2018 de Comunicación y Publicidad Institucional prohíbe la utilización de los canales de comunicación públicos para hacer propaganda de partidos políticos tal y como están haciendo los socialistas.

"No vamos a permitir que cometan una nueva ilegalidad haciendo caso omiso a la ley de comunicación institucional. El PSOE no tiene ningún tipo de escrúpulos en utilizar el gabinete de prensa oficial del Ayuntamiento, la casa de todos los murcianos, para llevar a cabo una campaña de desprestigio y de acoso contra el Partido Popular", ha explicado José Guillén.

Para el PP, "es lamentable que las ansias de venganza de estos partidos les estén llevando a reírse de todos los murcianos, a intentar manipularlos y confundirlos desde los perfiles oficiales tapando su incapacidad y abandono del municipio con noticias falsas y aprovechando su posición 'impuesta' con una moción de censura para utilizar todos los recursos institucionales a su antojo".

"La información que lanzan los socialistas solo intenta manipular y desprestigiar la gestión impecable llevada a cabo por el PP, avalada por los murcianos, que nuestros vecinos ya están disfrutando y que se ha demostrado que tiene una enorme rentabilidad social. Todo responde a una campaña de acoso y derribo urdida por el PSOE contra el equipo de Ballesta, que los murcianos no les van a perdonar", ha añadido Guillén.

El PP lamenta que, desde la moción de censura, solo han intentado justificar "su asalto al Ayuntamiento de Murcia con denuncias falsas que, una a una, ha ido archivando la justicia. Se han desestimado todos los intentos de judicializar la política con sentencias que los socialistas mantuvieron ocultas durante más de seis meses para tapar su estrategia".

"Es inaudito que la coalición de izquierdas solo esté centrada en no terminar de hundirse en las próximas elecciones municipales y no en gestionar el municipio. Ya han demostrado que los problemas de los murcianos no les importan y pierden su tiempo inventando estrategias de desprestigio contra el Partido Popular. Es una pena que esto es lo único que vayan a recibir los murcianos durante el año que les queda a los socialistas en La Glorieta", ha concluido José Guillén.